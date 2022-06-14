Валерий Меладзе выступил в России после антивоенных высказываний и объявления об уходе со сцены

Попытки артиста быть "и вашим, и нашим" начинают раздражать российские СМИ.
Певец Валерий Меладзе 24 февраля, когда Россия начала полномасштабную войну с Украиной, в числе первых призвал остановить кровопролитье и сесть ща стол переговоров. За свою антивоенную позицию артист даже был включен в список "запрещенных" на территории РФ.
Позже любитель "Девушек из высшего общества" рассказал о планах оставить сцену на благо науки, которой занимался в начале своей певческой карьеры. Дескать утратил интерес к шоу-бизнесу.
Однако продержался без выступлений Меладзе недолго. На одном из фан-аккаунтов Валерия Шотаевича в Instagram появились видеозаписи с концерта, посвященного Дню России в Екатеринбурге.
Там он исполнил свои лучшие хиты, общался со зрителями со сцены о любви, был бодр и весел. Такие попытки возобновить выступления в стране-агрессоре плохо восприняли рашистские пропагандисты.
Для них показалось неприемлемым, что артист "наживается" на гражданах страны, действия которой он осуждает. РосСМИ разразились гневными заголовками в адрес Меладзе.
Читайте такжеВера Брежнева и Константин Меладзе на грани развода
Ранее российская певица, бывшая солистка группы Браво Жанна Агузарова, ранее молчавшая о войне в Украине, выступила в День России на стороне рашистов.
Российский актер Панин, осуждающий военную политику Кремля, рассказал, чем его разочаровали россияне, и поему он боится возвращаться в РФ.
Другие новости:
- Константин Меладзе впервые нарушил молчание с начала войны в Украине
- Меладзе объявил об уходе со сцены и показал фото с новой работы
- Мол, новости из Украины очень токсичны: Ефросинина рассказала, как европейцы устали от нашей войны