Валерий Меладзе выступил в России после антивоенных высказываний и объявления об уходе со сцены

Валерий Меладзе выступил на Дне Росии в Екатеринбурге / instagram.com/meladzevalerian

Певец Валерий Меладзе 24 февраля, когда Россия начала полномасштабную войну с Украиной, в числе первых призвал остановить кровопролитье и сесть ща стол переговоров. За свою антивоенную позицию артист даже был включен в список "запрещенных" на территории РФ.

Позже любитель "Девушек из высшего общества" рассказал о планах оставить сцену на благо науки, которой занимался в начале своей певческой карьеры. Дескать утратил интерес к шоу-бизнесу.

Однако продержался без выступлений Меладзе недолго. На одном из фан-аккаунтов Валерия Шотаевича в Instagram появились видеозаписи с концерта, посвященного Дню России в Екатеринбурге.

Там он исполнил свои лучшие хиты, общался со зрителями со сцены о любви, был бодр и весел. Такие попытки возобновить выступления в стране-агрессоре плохо восприняли рашистские пропагандисты.

Для них показалось неприемлемым, что артист "наживается" на гражданах страны, действия которой он осуждает. РосСМИ разразились гневными заголовками в адрес Меладзе.

РосСМИ осуждают Меладзе за выступления в критикуемой им России / Скриншот

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Ранее российская певица, бывшая солистка группы Браво Жанна Агузарова, ранее молчавшая о войне в Украине, выступила в День России на стороне рашистов.

Российский актер Панин, осуждающий военную политику Кремля, рассказал, чем его разочаровали россияне, и поему он боится возвращаться в РФ.

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