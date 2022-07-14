Вакарчук попал под вражеский обстрел

Святослав Вакарчук / УНИАН

Святослав Вакарчук, который недавно стал отцом во второй раз, поехал на фронт, чтобы поддержать украинских военных, защищающих Украину.

Между тем, концерт проходил в опасном месте и поездка не обошлась без опасных последствий, сказано в сюжете ТСН.

Вакарчук выступил там, где проходили тяжелые бои и совершались обстрелы артиллерией. Во время концерта, россия также накрыла украинских бойцов артиллерией, однако Вакарчук все же доиграл концерт до конца.

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"Мы часто попадаем в такие ситуации, ребятам гораздо сложнее, я могу полдня быть в такой ситуации, могу неделю, а они месяцами здесь сидят", – отметил Вакарчук.

Напомним, ранее украинский рок-музыкант, лидер группы Океан Эльзы Святослав Вакарчук поделился собственным видением того, когда в Украине закончится война.

Также стало известно, что хит Святослава Вакарчука "Обійми мене", который стал одним из негласных гимнов в героическом противостоянии украинцев рашистским оккупантам, на иврите исполнил Андрей Макаревич.

Кроме того, на одном из концертов Святослав Вакарчук показал средний палец главному террористу мира - путину.