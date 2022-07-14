Вакарчук попал под вражеский обстрел

Святослав Вакарчук попал под артобстрел, но доиграл концерт до конца.
Святослав Вакарчук, который недавно стал отцом во второй раз, поехал на фронт, чтобы поддержать украинских военных, защищающих Украину.
Между тем, концерт проходил в опасном месте и поездка не обошлась без опасных последствий, сказано в сюжете ТСН.
Вакарчук выступил там, где проходили тяжелые бои и совершались обстрелы артиллерией. Во время концерта, россия также накрыла украинских бойцов артиллерией, однако Вакарчук все же доиграл концерт до конца.
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"Мы часто попадаем в такие ситуации, ребятам гораздо сложнее, я могу полдня быть в такой ситуации, могу неделю, а они месяцами здесь сидят", – отметил Вакарчук.
Напомним, ранее украинский рок-музыкант, лидер группы Океан Эльзы Святослав Вакарчук поделился собственным видением того, когда в Украине закончится война.
Также стало известно, что хит Святослава Вакарчука "Обійми мене", который стал одним из негласных гимнов в героическом противостоянии украинцев рашистским оккупантам, на иврите исполнил Андрей Макаревич.
Кроме того, на одном из концертов Святослав Вакарчук показал средний палец главному террористу мира - путину.