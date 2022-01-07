Вакарчук поделился редким фото с мамой и младшим братом

Святослав Вакарчук приехал к родным во Львов на Сочельник. В соцсети музыкант опубликовал фотографию из дома. На снимке он изображен с мамой и младшим братом.
Украинский музыкант, тренер шоу Голос країни 12, фронтмен группы Океан Эльзы Святослав Вакарчук поделился с поклонниками новым фото. На снимке от стоит с матерью Светланой и младшим братом Олегом.
Вакарчук приехал к родным во Львов на Сочельник. В Instagram музыкант опубликовал фотографию из дома - семья позирует на фоне картин, которые нарисовала мама исполнителя. К слову, артист редко показывает и рассказывает о своей семье.
В сообщении к фото Вакарчук поздравил поклонников с праздником.
"Христос родился! Светлого Рождества всем! С мамой и братом Олегом дома во Львове", – написал он.
Пользователи соцсети были в восторге от редкого кадра:
"Какая мама!", "Какие вы красивые", "Мама не изменилась, а вот Ольчик с седой бородой – это вызов", "Очень красивая мама".
Как сообщал Главред, ранее Святослав Вакарчук откровенно рассказал о своем первом свидании. Первая романтическая встреча с любимой состоялась в студенческие годы в родном Львове.
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