Вакарчук поделился редким фото с мамой и младшим братом

Святослав Вакарчук поделился в соцсети новыми фото / УНИАН

Украинский музыкант, тренер шоу Голос країни 12, фронтмен группы Океан Эльзы Святослав Вакарчук поделился с поклонниками новым фото. На снимке от стоит с матерью Светланой и младшим братом Олегом.

Вакарчук приехал к родным во Львов на Сочельник. В Instagram музыкант опубликовал фотографию из дома - семья позирует на фоне картин, которые нарисовала мама исполнителя. К слову, артист редко показывает и рассказывает о своей семье.

В сообщении к фото Вакарчук поздравил поклонников с праздником.

"Христос родился! Светлого Рождества всем! С мамой и братом Олегом дома во Львове", – написал он.

Святослав Вакарчук с мамой и младшим братом Олегом / Фото instagram.com/sviatoslav.vakarchuk

Пользователи соцсети были в восторге от редкого кадра:

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"Какая мама!", "Какие вы красивые", "Мама не изменилась, а вот Ольчик с седой бородой – это вызов", "Очень красивая мама".

Как сообщал Главред, ранее Святослав Вакарчук откровенно рассказал о своем первом свидании. Первая романтическая встреча с любимой состоялась в студенческие годы в родном Львове.

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