"Это было щемящее чувство": Вакарчук рассказал о возвращении на Голос країни и новогодних планах

Грядущий год для музыканта будет очень насыщенным интересными событиями и проектами.
Уже скоро на телеканале 1+1 состоится премьера самого масштабного вокального шоу страны Голос країни-12. В состав звездных тренеров вошли Оля Полякова, Потап, DOROFEEVA и Святослав Вакарчук. Уже прошли съемки слепых прослушиваний.
Лидер группы Океан Ельзи и тренер Голосу країни Святослав Вакарчук пришел в новогодний Сніданок з 1+1, где рассказал, что ожидать в новом сезоне шоу и какие планы у него в новогоднюю ночь.
По словам Вакарчука, он рад вернуться в Голос країни после пяти лет отсутствия в кресле тренера.
"Я рад вернуться в Голос країни. Это было щемящее чувство. С одной стороны, за те четыре сезона, которые я был тренером, я сделал свое и чувствовал, что нужно дать дорогу другим. С другой стороны, когда мне предложили снова вернуться, я понял, что соскучился. Соскучился по участникам, которым хочется помочь. Я рад, что команда собирается сильная. Не могу все секреты рассказывать, но скажу, что такой команды, как в этом году, у меня еще не было", - рассказал Святослав Вакарчук.
Тренер подчеркнул, что в 12 сезоне будет еще больше упора на украинскую музыку. Именно это Святослав Вакарчук считает своей задачей на Голосі країни. Акцентирует: она должна быть модной, интересной и от души. С новой аранжировкой, настроением, формой, но по содержанию такой же, как 300 лет назад.
"Для меня это принципиальная позиция, чтобы на Голосі країни побольше звучало украинской музыки. Чтобы мы были интегрированы в мировую культуру, но помнили, что наша собственная культура очень важна. И не важно, это модный, современный молодой артист, или более классический, все мы в ДНК имеем этот ген украинской музыки, который, мне кажется, очень важно проявлять", - рассказал Святослав.
В день Нового года ведущие праздничного Сніданку з 1+1 Егор Гордеев, Неля Шовкопляс, Руслан Сеничкин и Людмила Барбир не могли не спросить, как Святослав Вакарчук и его семья планируют встретить Новый год. Многие артисты в новогоднюю ночь работают, однако музыкант иначе относится к празднику.
"Я уже много лет не изменяю свою традицию. Мы встречаем Новый год дома, в кругу близких, семьи и друзей. На Рождество мы поедем к маме во Львов, это тоже традиция, это семейный праздник. Мы много лет назад приняли решение, что лучше провести Новый год дома с близкими друзьями. Это будет достаточно тихо, но душевно, я ожидаю теплого празднования. Возможно, не такого рок-н-рольного, как будет мой следующий год", - отметил Вакарчук.
2022 год для Океан Ельзи станет по-настоящему насыщенным. 25 июня уже четвертый раз группа традиционно собирает своих поклонников на большом концерте на стадионе Олимпийский, который будет посвящен выходу нового альбома, а также начнет двухлетний мировой концертный тур, Вакарчук признался, что музыканты рассматривали возможность провести концерт на другой площадке.
"Я вам открою один секрет: у нас была идея сделать какую-то другую площадку, что-то изменить, потому что уже три раза это было на Олимпийском. Но в какой-то момент мы поняли, что все-таки это наиболее удобное и, как ни странно прозвучит, уютное место, потому что десятки тысяч людей могут собраться с нами, как в кругу семьи. Вот что-то в этом есть", – поделился музыкант.
Напомним, что на днях телеканал 1+1 представил праздничную промо-кампанию 12 сезона главного музыкального проекта Голос країни.
Тренеры шоу в ярких образах, сидя в легендарных красных креслах, спели величественное произведение Николая Леонтовича Щедрик, которому в этом году исполнилось 120-летие. Эта песня, переведенная на разные языки, является настоящим символом Нового Года и Рождества во всем мире.
Дата премьери 12 сезона Голосу країни станет известна скоро.