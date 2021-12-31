УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

"Это было щемящее чувство": Вакарчук рассказал о возвращении на Голос країни и новогодних планах

31 декабря 2021, 14:06
Прослушать новость
Остановить

Грядущий год для музыканта будет очень насыщенным интересными событиями и проектами.

Святослав Вакарчук о планах на Новогоднюю ночь и возвращении на Голос країни / Пресс-служба

Уже скоро на телеканале 1+1 состоится премьера самого масштабного вокального шоу страны Голос країни-12. В состав звездных тренеров вошли Оля Полякова, Потап, DOROFEEVA и Святослав Вакарчук. Уже прошли съемки слепых прослушиваний.

Лидер группы Океан Ельзи и тренер Голосу країни Святослав Вакарчук пришел в новогодний Сніданок з 1+1, где рассказал, что ожидать в новом сезоне шоу и какие планы у него в новогоднюю ночь.

Святослав Вакарчук о планах на Новогоднюю ночь и возвращении на Голос країни / Пресс-служба

По словам Вакарчука, он рад вернуться в Голос країни после пяти лет отсутствия в кресле тренера.

"Я рад вернуться в Голос країни. Это было щемящее чувство. С одной стороны, за те четыре сезона, которые я был тренером, я сделал свое и чувствовал, что нужно дать дорогу другим. С другой стороны, когда мне предложили снова вернуться, я понял, что соскучился. Соскучился по участникам, которым хочется помочь. Я рад, что команда собирается сильная. Не могу все секреты рассказывать, но скажу, что такой команды, как в этом году, у меня еще не было", - рассказал Святослав Вакарчук.

Тренер подчеркнул, что в 12 сезоне будет еще больше упора на украинскую музыку. Именно это Святослав Вакарчук считает своей задачей на Голосі країни. Акцентирует: она должна быть модной, интересной и от души. С новой аранжировкой, настроением, формой, но по содержанию такой же, как 300 лет назад.

Реклама

"Для меня это принципиальная позиция, чтобы на Голосі країни побольше звучало украинской музыки. Чтобы мы были интегрированы в мировую культуру, но помнили, что наша собственная культура очень важна. И не важно, это модный, современный молодой артист, или более классический, все мы в ДНК имеем этот ген украинской музыки, который, мне кажется, очень важно проявлять", - рассказал Святослав.

В день Нового года ведущие праздничного Сніданку з 1+1 Егор Гордеев, Неля Шовкопляс, Руслан Сеничкин и Людмила Барбир не могли не спросить, как Святослав Вакарчук и его семья планируют встретить Новый год. Многие артисты в новогоднюю ночь работают, однако музыкант иначе относится к празднику.

"Я уже много лет не изменяю свою традицию. Мы встречаем Новый год дома, в кругу близких, семьи и друзей. На Рождество мы поедем к маме во Львов, это тоже традиция, это семейный праздник. Мы много лет назад приняли решение, что лучше провести Новый год дома с близкими друзьями. Это будет достаточно тихо, но душевно, я ожидаю теплого празднования. Возможно, не такого рок-н-рольного, как будет мой следующий год", - отметил Вакарчук.

Святослав Вакарчук о планах на Новогоднюю ночь и возвращении на Голос країни / Пресс-служба

2022 год для Океан Ельзи станет по-настоящему насыщенным. 25 июня уже четвертый раз группа традиционно собирает своих поклонников на большом концерте на стадионе Олимпийский, который будет посвящен выходу нового альбома, а также начнет двухлетний мировой концертный тур, Вакарчук признался, что музыканты рассматривали возможность провести концерт на другой площадке.

"Я вам открою один секрет: у нас была идея сделать какую-то другую площадку, что-то изменить, потому что уже три раза это было на Олимпийском. Но в какой-то момент мы поняли, что все-таки это наиболее удобное и, как ни странно прозвучит, уютное место, потому что десятки тысяч людей могут собраться с нами, как в кругу семьи. Вот что-то в этом есть", – поделился музыкант.

Напомним, что на днях телеканал 1+1 представил праздничную промо-кампанию 12 сезона главного музыкального проекта Голос країни.

Тренеры шоу в ярких образах, сидя в легендарных красных креслах, спели величественное произведение Николая Леонтовича Щедрик, которому в этом году исполнилось 120-летие. Эта песня, переведенная на разные языки, является настоящим символом Нового Года и Рождества во всем мире.

Дата премьери 12 сезона Голосу країни станет известна скоро.

viber
шоу-бизнес 1+1 Святослав Вакарчук канал 1+1 новости шоу бизнеса Голос країни-12
Сейчас вы просматриваете новость «"Это было щемящее чувство": Вакарчук рассказал о возвращении на Голос країни и новогодних планах». Другие новости шоу бизнеса читайте в разделе «Stars». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Гороскоп на сегодня, 30 декабря 2021: Львам – деньги, Девам – удача, Стрельцам – опасностьГороскоп на сегодня, 30 декабря 2021: Львам – деньги, Девам – удача, Стрельцам – опасность Список запрещенных блюд на Новый год 2022: что нельзя готовить и какие блюда должны стоять на столеСписок запрещенных блюд на Новый год 2022: что нельзя готовить и какие блюда должны стоять на столе Цвета счастья и удачи в год Тигра 2022 для каждого знака зодиакаЦвета счастья и удачи в год Тигра 2022 для каждого знака зодиака Лобода или Шакира: как выглядела Покрещук до того, как "накачала" самые большие скулы в миреЛобода или Шакира: как выглядела Покрещук до того, как "накачала" самые большие скулы в мире Православный календарь 2022: важные даты, посты и поминальные дниПравославный календарь 2022: важные даты, посты и поминальные дни
14:06

"Это было щемящее чувство": Вакарчук рассказал о возвращении на Голос країни и новогодних планах

14:02

Удивительно вкусная кутья на Рождество 2022: всего один ингредиент сделает блюдо неповторимымВидео

14:02

С Новым годом 2022 – открытки, картинки и душевные поздравления

13:54

"Тысяча Зеленского": украинцев предупредили о блокировании платежей и назвали причинуВидео

13:53

"Празднуйте, мы прикроем!" Воины ВСУ, защищающие Украину на Донбассе, поздравили с праздниками

Реклама
13:12

Жена Дмитрия Комарова сделала ему неожиданный, но желанный новогодний сюрприз

13:08

В РФ ответили, может ли война на Донбассе завершиться в ближайшее время

13:00

Что меняется с 1 января в Украине: повышение минималки и пенсии, кассовые аппараты для ФЛП

13:00

Гороскоп на завтра, 1 января 2022: Тельцам – любовный треугольник, Девам – знаки судьбы, Козерогам – удачаВидео

12:57

"Хома-плут и триумф Оли": рецензия на семейную комедию "Звезды по обмену"Видео

12:56

От авто до домашних животных: что украинцы хотят получить на Новый год – опрос

12:44

От аномального тепла до мощного мороза: погода в январе устроит сюрприз украинцамВидео

12:27

Ольга Сумская показала, как и с кем отмечала Новый год 25 лет назад

12:21

Под Киевом из-за гололеда разбились десятки автомобилейВидео

12:19

Саакашвили рассказал о внебрачной дочери: появилось фото ребенка и имя материВидео

12:04

Приметы на 1 января: что нельзя делать в первый день Нового года 2022 и как не попасть в бедуВидео

11:52

Зеленский обратится к украинцам: когда и где смотреть новогоднее выступление

11:42

Каким будет новогодний Вечерний Квартал: музыкальные сюрпризы, стриптиз и костюм елки

11:23

Украину может накрыть волна Омикрона в феврале 2022 года – СНБОВидео

11:12

Гулять стоит осторожно: в Киеве заметили волка и лисуВидео

Реклама
11:12

Социальные протесты и рост тарифов: какие вызовы ждут власти в 2022 годумнение

11:00

Российско-украинская безнадега: почему Киев и Москва не договорятся в 2022 году

10:57

Цены рекордно взлетели: в Украине резко подорожали огурцы и помидорыВидео

10:57

Новоиспеченный отец Роман Сасанчин рассказал, как себя чувствуют жена и ребенок после родовВидео

10:47

Лунный гороскоп на неделю 3-9 января: Овнам – исполнение желаний, Скорпионам – деньги, Водолеям – сказочный сюрпризВидео

10:41

Javelin и мощные гаубицы: Эстония вооружит Украину для защиты от агрессии РФВидео

10:34

В Мелитополе подросток поскользнулся и наткнулся на забор из-за гололедаФотоВидео

10:25

Новый год 2022: все самое важное – от рецептов до поздравлений

10:20

Самая вкусная селедка под шубой на Новый год 2022: всего один ингредиент сделает салат божественнымВидео

10:12

Атака с воздуха или полномасштабное вторжение: в США описали сценарии агрессии РФ против УкраиныВидео

10:12

Юрий Горбунов показал редкие кадры Осадчей с ее старшим сыном от первого брака

09:36

У Байдена заговорили о новой помощи Украине для защиты от РФ и назвали условиеВидео

09:27

Почему не нужно выбрасывать жидкость от консервированного горошка и как ее использоватьВидео

09:21

Россия собирается построить новый военный полигон в оккупированном Крыму

09:07

Гороскоп на январь 2022: на Стрельца упадут с неба деньги, а Рака ждут удары судьбыВидео

08:44

Мать с сыном погибли в Словакии: детали страшного ДТП с заробитчанами

08:39

Самые удачные новогодние прически 2022 по знакам зодиакаФото

08:29

Как будет работать транспорт в Киеве на Новый год 2022 - метро, автобусы, фуникулер

08:28

Всего один секретный ингредиент сделает салат Оливье самым вкуснымВидео

08:25

С наступающим Новым годом 2022 – картинки и поздравления в прозе и стихах

Реклама
08:11

Ракеты, танки и САУ: РФ наращивает войска на границе с УкраинойВидео

08:05

Гороскоп на сегодня, 31 декабря 2021: Ракам – знаки судьбы, Львам – враги, Козерогам – вещие сныВидео

07:40

В Кремле озвучили свою версию разговора Путина с БайденомВидео

07:10

Что смотреть на Новый год 2022: подборка фильмов для просмотра семьей и с друзьямиВидео

06:51

Кремль нашел идеального заложника, и это не Украинамнение

06:36

Вместо снега и мороза в Украину пришли дожди и оттепель: какой будет погода в Украине в Новый годВидео

06:06

Достаток, много романтики и новоселье: Таро прогноз для Львов на 2022 годВидео

05:40

Невероятная альтернатива селедке под шубой: простой и вкусный рецепт салата на Новый год 2022Видео

05:38

Триумф, щедрые подарки и внутреннее пробуждение: Таро прогноз для Весов на 2022 годВидео

05:28

Когда начать ужин и как избежать объедания: диетолог рассказала о правильном застолье на Новый годВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять