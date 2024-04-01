"В тяжелом состоянии": Филипп Киркоров рассказал о детях

Путинист Филипп Киркоров признался, что его дети находятся в тяжелом состоянии после теракта в "Крокус Сити Холле".

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Филипп Киркоров поделился, как чувствуют себя его дети / коллаж: Главред, фото: instagram.com/fkirkorov/

Российский певец Филипп Киркоров, который поддерживает полномасштабное вторжение РФ в Украину, рассказал, что его дети напуганы последними событиями в Москве.

Напомним, 22 марта произошел теракт в "Крокус Сити Холле" в Москве, в результате атаки погибли не менее 144 человек (из них трое детей) и 551 человек получил ранения.

На программе "Ты не поверишь" путинист Киркоров признался, что его дети — Мартин и Алла-Виктория тяжело перенесли эти события.

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"Хочу выразить глубочайшие соболезнования всем, кто пострадал в данной трагедии. Это могло случиться с каждым из нас. Дети напуганы, потому что все смотрят телевизор. Наверное, это дает закалку и иммунитет, потому что в наше время надо быть готовым ко всему. Быть во всеоружии, но не ожесточиться", — сказал Киркоров

Многие звезды страны-оккупанта России выразили сочувствия пострадавшим и помогли материально. Только никто не вспомнил, что их страна каждый день совершает террористические удары по Украине и убивает мирных жителей, в том числе и детей.

Кто такой Филипп Киркоров? Филипп Киркоров - советский и российский эстрадный певец, Народный артист РФ (2008). В 2008 году также получил звание Народного артиста в Украине, но в 2023 формально был его лишен из-за поддержки российской агрессии. Участник множества скандалов, в том числе и "голой" вечеринки Анастасии Ивлеевой в декабре 2023, которая повлекла за собой волну "отмены" популярных артистов в стране-оккупанте.

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Добавим, путинист Иван Охлобыстин осудил Филиппа Киркорова за его недавнюю "покаянную" поездку на Донбасс. И заявил, что якобы самих жителей Донбасса "коробит" от приездов к ним скандальных российских звезд.

А также Филипп Киркоров сказал, что его никто не "отменял" после "голой" вечеринки Ивлеевой. Ему якобы нужно было "перезагрузиться", поэтому он и исчез из информационного пространства.

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