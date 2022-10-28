В США умер основатель рок-н-ролла Джерри Ли Льюис

Джерри Ли Льюис фото Instagram

В США умер "крестный отец рок-н-ролла" Джерри Ли Льюис, которому было 87 лет.

Представитель певца "Great Balls of Fire" Зак Фарнум подтвердил его смерть изданию Page Six.

Публицист также сообщил, что икона рок-н-ролла умер в пятницу в своем доме в округе ДеСото, штат Миссисипи.

Ранее на этой неделе Фарнум был в ярости из-за статьи на TMZ, в которой неверно сообщалось о смерти Льюиса до того, как он действительно умер.

"Он жив. TMZ сообщил это ошибочно из-за анонимной наводки", — сказал нам тогда публицист.

Согласно сообщению в Facebook, размещенному на его официальной странице ранее в этом месяце, у Льюиса в последнее время были проблемы со здоровьем.

Сообщение от 19 октября гласило: "В воскресенье Джерри Ли Льюис наконец-то был введен в Зал славы музыки кантри. Однако, легендарный Джерри Ли был слишком болен гриппом, чтобы присутствовать на церемонии".

Певец тогда сказал своим поклонникам в то время: "С сердечной грустью и разочарованием я пишу вам сегодня с больничной койки, вместо того, чтобы поделиться своими мыслями лично. Я сделал все, что мог, чтобы набраться сил, чтобы прийти сегодня — я так ждал мероприятия с тех пор, как узнал о нем в начале этого года. Мои искренние извинения всем вам за то, что я пропускаю это прекрасное событие, но я надеюсь увидеть вас всех в ближайшее время".

Музыкант был женат семь раз, включая двоеженство и брак со своей несовершеннолетней двоюродной сестрой Майрой Гейл Браун, которой было 13 лет, когда они поженились.

Напомним, ранее стало известно о кончине шотландского актера Робби Колтрейн (Энтони Роберт Макмиллан), который умер 14 октября в Ларберте, в госпитале Forth Valley Royal. Ему было 72 года.

Кроме известных ролей в фильмах Монашки в бегах, Золотой глаз (17-ый фильм бондианы) и Братья Блум, а также сериалах Черная гадюка и Метод Крекера, Колтрейн прославился ролью Рубеуса Хагрида - полувеликана-лесничего школы чародейства и волшебства Хогвартса в киносаге о Гарри Поттере.

Спустя чуть больше недели после его кончины, названа причина смерти Хагрида. Ее обнародовало издание Deadline с отсылкой на заключение судмедэксперта.

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