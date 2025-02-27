В сериале про Гарри Поттера утвердили первого актера - кто сыграет Дамблдора

Краткое содержание:
- Через два года планируется выход сериала про Гарри Поттера
- На роль Дамблдора утвержден популярный американский актер
Уже этим летом телекомпания НВО планирует начать съемки масштабного телесериала по мотивам романов Джоан Роулинг про приключения Гарри Поттера. Предполагается, что премьера состоится в конце 2026 или в начале 2027 года, а весь проект будет длиться не менее 10 лет.
Создатели сериала, перед которыми предстоит непростая задача переплюнуть одноименную кинофраншизу, держат в тайне подробности съемок и имена актером. Однако недавно стало известно, кто сыграет директора школы чародейства и волшебства Хогвартс Альбуса Дамблдора.
Первым официально утвержденным актером стал 79-летний Джон Литгоу, за плечами которого два Золотых Глобуса, шесть Эмми, две Тони и номинации она Оскар и Грэмми. Он известен ролями в сериалах "Третья планета от Солнца", "Как я встретил вашу маму", "Корона", "Декстер" и пр.
О том, что он сыграет Дамблдора в сериале по Гарри Поттеру, рассказал сам Литгоу изданию ScreenRant: "Это стало для меня полной неожиданностью. Мне только что позвонили с кинофестиваля Сандэнс и предложили сняться в еще одном фильме, и это было нелегкое решение, потому что, боюсь, оно определит для меня последнюю главу моей жизни. Но я очень взволнован. Некоторые замечательные люди возвращаются к Гарри Поттеру. Вот почему это было такое трудное решение. Мне будет около 87 лет на вечеринке по случаю завершения, но я сказал "да".
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Также легендарный 70-летний Джеки Чан с пиццей попал на милое видео. Артиста засняли во время общения со съемочной командой на обеденном перерыве.
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Кто такой Джон Литгоу?
Джон Литгоу - американский актер. Он получил множество наград, включая шесть премий Эмми, две премии Золотой глобус и две премии Тони, а также номинации на две премии Оскар, премию BAFTA и четыре премии Грэмми. В 2001 году Литгоу получил звезду на Голливудской аллее славы, а в 2005 году был введен в Зал славы американского театра, сообщает Википедия. Автор 13 книг, сборников стихов и иллюстраций для детей и взрослых.
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