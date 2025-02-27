В сериале про Гарри Поттера утвердили первого актера - кто сыграет Дамблдора

Пятым актером, который воплощал Альбуса Дамблдора на экране, станет голливудская звезда.

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Сериал по Гарри Поттеру - кто сыграет профессора Дамблдора / коллаж: Главред, фото: imdb.com

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Через два года планируется выход сериала про Гарри Поттера

На роль Дамблдора утвержден популярный американский актер

Уже этим летом телекомпания НВО планирует начать съемки масштабного телесериала по мотивам романов Джоан Роулинг про приключения Гарри Поттера. Предполагается, что премьера состоится в конце 2026 или в начале 2027 года, а весь проект будет длиться не менее 10 лет.

Создатели сериала, перед которыми предстоит непростая задача переплюнуть одноименную кинофраншизу, держат в тайне подробности съемок и имена актером. Однако недавно стало известно, кто сыграет директора школы чародейства и волшебства Хогвартс Альбуса Дамблдора.

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Первым официально утвержденным актером стал 79-летний Джон Литгоу, за плечами которого два Золотых Глобуса, шесть Эмми, две Тони и номинации она Оскар и Грэмми. Он известен ролями в сериалах "Третья планета от Солнца", "Как я встретил вашу маму", "Корона", "Декстер" и пр.

О том, что он сыграет Дамблдора в сериале по Гарри Поттеру, рассказал сам Литгоу изданию ScreenRant: "Это стало для меня полной неожиданностью. Мне только что позвонили с кинофестиваля Сандэнс и предложили сняться в еще одном фильме, и это было нелегкое решение, потому что, боюсь, оно определит для меня последнюю главу моей жизни. Но я очень взволнован. Некоторые замечательные люди возвращаются к Гарри Поттеру. Вот почему это было такое трудное решение. Мне будет около 87 лет на вечеринке по случаю завершения, но я сказал "да".

Сериал по Гарри Поттеру - Джон Литгоу сыграет профессора Дамблдора / ua.depositphotos.com

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Также легендарный 70-летний Джеки Чан с пиццей попал на милое видео. Артиста засняли во время общения со съемочной командой на обеденном перерыве.

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Кто такой Джон Литгоу? Джон Литгоу - американский актер. Он получил множество наград, включая шесть премий Эмми, две премии Золотой глобус и две премии Тони, а также номинации на две премии Оскар, премию BAFTA и четыре премии Грэмми. В 2001 году Литгоу получил звезду на Голливудской аллее славы, а в 2005 году был введен в Зал славы американского театра, сообщает Википедия. Автор 13 книг, сборников стихов и иллюстраций для детей и взрослых.

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