В семье Перис Хилтон неожиданное пополнение: "Мы не можем быть еще счастливей!"

У гостиничных магнатов появился еще один наследник.
Модель, актриса, бизнесвумен и светская львица Пэрис Хилтон стала тетушкой в третий раз. Младшая сестра знаменитой тусовщицы, Ники Хилтон-Ротшильд подарила ей племянника.
Имя малыша пока остается в секрете. У Ники уже есть двое детей - дочери лили Грейс Виктория Ротшильд (2016 г.р.) и Тедди Мэрилин Ротшильд (2017 г.р.). О появлении на свет первого сына Хилтон-Ротшильд сообщила на своей странице в Instagram.
Там она опубликовала трогательное фото, на котором еще беременной позирует на фоне окна. "Мы официально стали вечеринкой на пятерых! Добро пожаловать в мир, мой сладкий малыш. Мамочка, папочка и твои старшие сестры не могут быть еще счастливей", - написала Ники.
Пэрис уже поздравила младшую сестру с пополнением в семье и заявила, что с нетерпением ждет знакомства с племянником.
Самой светской львице пока не удается стать мамой. По слухам она активно работает над тем, чтобы завести ребенка с мужем, бизнесменом Картером Реумом. Предыдущие беременности Пэрис, увы, заканчивались выкидышами на ранних сроках.
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Ранее 41-летняя Пэрис Хилтон показала ножки в сумасшедшем сверкающем платье, сплошь усыпанном кристаллами и блестками, на концерте в Лос-Анджелесе.
Также голливудская актриса Мишель Пфайффер подала поклонникам восхитительный пример правильного отношения к своему телу и возрасту, и показала свое лицо без макияжа и ретуши.
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