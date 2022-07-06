В семье Перис Хилтон неожиданное пополнение: "Мы не можем быть еще счастливей!"

У Пэрис Хилтон появился племянник - Ники Хилтон родила третьего ребенка / instagram.com/parishilton

Модель, актриса, бизнесвумен и светская львица Пэрис Хилтон стала тетушкой в третий раз. Младшая сестра знаменитой тусовщицы, Ники Хилтон-Ротшильд подарила ей племянника.

Имя малыша пока остается в секрете. У Ники уже есть двое детей - дочери лили Грейс Виктория Ротшильд (2016 г.р.) и Тедди Мэрилин Ротшильд (2017 г.р.). О появлении на свет первого сына Хилтон-Ротшильд сообщила на своей странице в Instagram.

Там она опубликовала трогательное фото, на котором еще беременной позирует на фоне окна. "Мы официально стали вечеринкой на пятерых! Добро пожаловать в мир, мой сладкий малыш. Мамочка, папочка и твои старшие сестры не могут быть еще счастливей", - написала Ники.

Пэрис уже поздравила младшую сестру с пополнением в семье и заявила, что с нетерпением ждет знакомства с племянником.

Самой светской львице пока не удается стать мамой. По слухам она активно работает над тем, чтобы завести ребенка с мужем, бизнесменом Картером Реумом. Предыдущие беременности Пэрис, увы, заканчивались выкидышами на ранних сроках.

Сестра Пэрис Хилтон стала мамой в третий раз / instagram.com/NickyHilton

Читайте такжеТрансгендерный актер Эллиот Пейдж похвастался новым фото на паспорт

Ранее 41-летняя Пэрис Хилтон показала ножки в сумасшедшем сверкающем платье, сплошь усыпанном кристаллами и блестками, на концерте в Лос-Анджелесе.

Также голливудская актриса Мишель Пфайффер подала поклонникам восхитительный пример правильного отношения к своему телу и возрасту, и показала свое лицо без макияжа и ретуши.

Другие новости: