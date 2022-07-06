64-летняя Мишель Пфайффер показала лицо без макияжа и ретуши: "Счастливая, счастливая я"

Мишель Пфайффер без макияжа - как выглядит актриса сейчас / instagram.com/michellepfeifferofficial

Голливудская актриса Мишель Пфайффер, известная благодаря ролям в фильмах Лицо со шрамом, Иствикские ведьмы, Звездная пыль и Малавита, подает поклонникам восхитительный пример правильного отношения к своему телу и возрасту.

Так, довольно успешная актриса в свои 64 года продолжает активно сниматься, так как уверена, что ее лучшая роль еще впереди. И хоть известность ей принесли роли роковых красоток, к своей внешности и к возрастным изменениям Пфайффер относится весьма легко.

Артистка поддерживает тренд на натуральное старение, и свободно выкладывает в социальные сети бытовые снимки без ретуши и макияжа. Недавно на ее странице в Instagram появилось фото артистки с ее двумя сестрами - Диди и Лори, которые также выбрали для себя актерскую карьеру.

Глядя на снимок и не скажешь, что Мишель старше сестер на 6 и 7 лет. Женщины выглядят по крайней мере одногодками. Они с улыбками позируют без укладок, косметики и фотошопа, демонстрируя свою натуральную красоту.

В компании сестер Пфайффер отметила День независимости США: "Нет лучше способа провести 4 июля, чем в компании моих двух красивых и восхитительных сестер. Счастливая, счастливая я. Надеюсь, у вас тоже был отличный день ❤️", - написала в комментарии под фото актриса.

Мишель Пфайффер без макияжа - как выглядит актриса сейчас / instagram.com/michellepfeifferofficial

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Ранее в сети появилась умопомрачительная обложка нового альбома певицы Бейонсе, на котором 40-летняя мать троих детей изображена сидящей верхом на небесном голографическом коне практически обнаженной.

Не постеснялась показать себя и 74-летняя мама Илона Маска, канадская модель южноафриканского происхождения, диетолог и писательница Мэй Маск. Она поделилась снимком в бикини без ретуши.

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