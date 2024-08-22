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В семье Натальи Валевской произошла трагедия

Анна Подгорная
22 августа 2024, 20:02
169
Певица нашла в себе силы сообщить про огромную утрату.
Наталья Валевская
Наталья Валевская новости - умер отец Натальи Валевской / коллаж: Главред, фото: instagram.com/valevska_official

Украинская певица Наталья Валевская сегодня пережила одну из самых страшных трагедий в своей жизни. В своем блоге в Instagram она сообщила, что умер ее отец Александр.

Причины и обстоятельства смерти артистка раскрывать не стала. Она лишь поблагодарила родную душу, которая теперь отправилась в лучший мир. "Папа ушел... Спасибо Папе за все!" - написала убитая горем Валевская.

Мужчина ушел из жизни через четыре дня после того, как его жена, мама Натальи, отпраздновала День рождения.

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В комментариях к посту о смерти папы Наталью Валевскую поддерживают поклонники, а также коллеги по шоу-бизнесу: Ирина Билык, Андрей Князь, Анна Сингаевская и пр.

Умер отец Натальи Валевской
Умер отец Натальи Валевской / instagram.com/valevska_official

Кто такая Наталья Валевская?

Наталья Валевская - украинская певица. Победительница телепроекта "Шанс" и обладательница премии "Хрустальный микрофон-2011" в номинации "Народное признание года", сообщает Википедия. Выпустила три альбома и 22 сингла.

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Ранее украинский публицист и общественный деятель Виталий Капранов назвал виновного в смерти своего брата-близнеца Дмитрия, который умер в апреле в возрасте 56 лет.

Также стало известно, что британский миллионер Дэвид Томас Блит застрелил свою жену, популярную певицу Викторию Веру Блит, на вилле в Турции. Трагедия произошла на почве ревности.

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