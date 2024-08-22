В семье Натальи Валевской произошла трагедия

Украинская певица Наталья Валевская сегодня пережила одну из самых страшных трагедий в своей жизни. В своем блоге в Instagram она сообщила, что умер ее отец Александр.
Причины и обстоятельства смерти артистка раскрывать не стала. Она лишь поблагодарила родную душу, которая теперь отправилась в лучший мир. "Папа ушел... Спасибо Папе за все!" - написала убитая горем Валевская.
Мужчина ушел из жизни через четыре дня после того, как его жена, мама Натальи, отпраздновала День рождения.
В комментариях к посту о смерти папы Наталью Валевскую поддерживают поклонники, а также коллеги по шоу-бизнесу: Ирина Билык, Андрей Князь, Анна Сингаевская и пр.
Кто такая Наталья Валевская?
Наталья Валевская - украинская певица. Победительница телепроекта "Шанс" и обладательница премии "Хрустальный микрофон-2011" в номинации "Народное признание года", сообщает Википедия. Выпустила три альбома и 22 сингла.
Последние звездные новости:
Ранее украинский публицист и общественный деятель Виталий Капранов назвал виновного в смерти своего брата-близнеца Дмитрия, который умер в апреле в возрасте 56 лет.
Также стало известно, что британский миллионер Дэвид Томас Блит застрелил свою жену, популярную певицу Викторию Веру Блит, на вилле в Турции. Трагедия произошла на почве ревности.
Читайте также:
- Страдала от страшной болезни: умерла сестра Арсения Яценюка
- Умер Кончаловский: в семье путиниста Михалкова случилось горе
- Умер французский актер Ален Делон
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред