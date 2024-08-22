В семье Натальи Валевской произошла трагедия

Певица нашла в себе силы сообщить про огромную утрату.

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Наталья Валевская новости - умер отец Натальи Валевской / коллаж: Главред, фото: instagram.com/valevska_official

Украинская певица Наталья Валевская сегодня пережила одну из самых страшных трагедий в своей жизни. В своем блоге в Instagram она сообщила, что умер ее отец Александр.

Причины и обстоятельства смерти артистка раскрывать не стала. Она лишь поблагодарила родную душу, которая теперь отправилась в лучший мир. "Папа ушел... Спасибо Папе за все!" - написала убитая горем Валевская.

Мужчина ушел из жизни через четыре дня после того, как его жена, мама Натальи, отпраздновала День рождения.

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В комментариях к посту о смерти папы Наталью Валевскую поддерживают поклонники, а также коллеги по шоу-бизнесу: Ирина Билык, Андрей Князь, Анна Сингаевская и пр.

Умер отец Натальи Валевской / instagram.com/valevska_official

Кто такая Наталья Валевская? Наталья Валевская - украинская певица. Победительница телепроекта "Шанс" и обладательница премии "Хрустальный микрофон-2011" в номинации "Народное признание года", сообщает Википедия. Выпустила три альбома и 22 сингла.

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