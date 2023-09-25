В Comedy Club жёстко потроллили террориста Путина

Гарик Харламов поднял вопросы, которые должны волновать каждого россиянина, но увы они слепо верят пропаганде.

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Гарик Харламов высмеял террориста Путина и его политику/Коллаж Главред, фото скриншот Instagram/garikharlamov

Зазомбированные зрители России, которые не отлипают от экрана телевизора и поддерживают войну в Украине, могли несколько минут насладиться крошечкой правды от российского юмористического шоу Камеди клаб.

Так, главного террориста планеты Путина решил потроллить резидент клуба Гарик Харламов. Он спел, можно сказать, риторическую песню-вопрос, в которой спросил у президента России, есть ли у того какой-то план?

На мотив песни "Дельтаплан" Валерия Леонтьева комик исполнил: "А доллар стоит уже где-то сто рублей. Под сто рублей. И из авто китайских лепят "москвичей". Для москвичей. И россиянам въезд закрыт в 120 стран. В 130 стран. Уже скажите нам: у вас же есть какой-то план? Скажите, есть какой-то план?"

На видео - грустная песня каждого россиянина:

Аккомпаниировал россиянину другой российский артист и певец - Дмитрий Маликов.

Теперь к Харламову могут быть вопросы со стороны властей, ведь как известно, говорить правду в России нельзя.

Напомним, ранее, Зеленский ввел своим указом в действие санкции СНБО против артистов, которые поддержали войну против Украины или молчали об этом.

Под санкции тогда попали: Ани Лорак, Регина Тодоренко, Таисия Повалий, Анна Седокова, Снежана Егорова, Оксана Марченко, Александр Серов, Лев Лещенко, Николай Басков, Стас Михайлов, Олег Газманов, Гарик Харламов, Ольга Бузова, Иван Охлобыстин, Михаил Боярский, Сергей Безруков, Владимир Машков, Михаил Пореченков, Марат Башаров, Надежда Бабкина, Станислав Костюшкин, Тина Канделаки и другие.

Владимир Зеленский на официальном уровне поддержал петицию с просьбой ввести запрет на работу российским артистам в Украине.

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