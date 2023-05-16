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В России закатили истерику из-за поступка Сердючки на Евровидении: угрожают возмездием

Сергей Кущ
16 мая 2023, 15:13
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Песня Верки Сердючки "Russia, goodbye" уже наделала шума в стране-агрессоре.
Верка Сердючка на Евровидении
Верка Сердючка на Евровидении / скриншот YouTube

Верка Сердючка выступила в финале Евровидения-2023 с песней "Russia, goodbye". Ранее Данилко исполнял эту же композицию, но с другим названием - "Lasha Tumbai".

Песня уже наделала шума в стране-агрессоре - там угрожают Сердючке расплатой. В частности продюсер Сергей Лавров считает, что Данилко якобы не сможет зарабатывать большие деньги где-то кроме России.

"Данилко хочет быть Майклом Джексоном. Они же все считают, что они — европейские звезды. А на самом деле в Европе никому не нужны. Критика России уже в скором времени может дорого обойтись! Бумеранг обязательно прилетит: все лозунги против России им аукнутся", - выдал представитель страны-агрессора.

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Напомним, 13 мая, в Ливерпуле стартовал международный песенный конкурс Евровидения 2023. Во время открытия конкурса на сцене выступила легендарная Верка Сердючка, которая представляла Украину в 2007 году.

Песня Dancing Lasha Tumbai сегодня вновь прозвучала на сцене Евровидения в Ливерпуле. Поклонники Евровидения обожают Сердючку и огненно встретили любимицу.

Ранее также Андрей Данилко выразил мнение, что правящая верхушка РФ на самом деле - всего лишь безвольные марионетки, а всю власть президент-диктатор сосредоточил исключительно в своих руках.

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