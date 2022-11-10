В России скончался популярный молодой актер Андрей Стоянов

По предварительной информации, у артиста остановилось сердце из-за его пагубной привычки.
В России по непонятным причинам скончался молодой актер, звезда сериалов "Склифосовский", "Дылды" и фильма "Каникулы президента".
По информации Стархит, несколько часов назад Андрею Стоянову стало плохо, он потерял сознание. Прибывшие на место медики не смогли реанимировать актера и констатировали смерть. Предварительно, мужчина скончался от передозировки наркотиками.
Актер Стоянов был женат на звезде российского шоу "Дом-2" Елене Берковой. Между тем, брак со скандальной звездой продлился всего год. После разрыва с экс-участницей "Дома-2" актер больше не женился.
Напомним, ранее в России скоропостижно скончалась эстрадная певица, 44-летняя Злата Божен.
О смерти певицы сообщили ее близкие.
"Дорогие друзья, завтра, 3 ноября, будет девять дней, как не стало Златы (в крещении Елена). Она умерла ночью 26 октября 2022 года. Помолитесь за нее, пожалуйста! Она очень долго болела, врачи так и не смогли поставить точный диагноз. Она ушла мученицей. В дальнейшем мы будем оформлять ее мемориальную страницу, поэтому, все желающие — друзья и знакомые, — вы можете принять участие и написать теплые слова в память о Елене.
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