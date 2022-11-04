В России умерла 41-летняя эстрадная певица

Она долго болела и так и умерла без поставленного диагноза.
В России скоропостижно скончалась эстрадная певица, 44-летняя Злата Божен.
Как сообщает российское издание Стархит, о смерти певицы сообщили ее близкие.
"Дорогие друзья, завтра, 3 ноября, будет девять дней, как не стало Златы (в крещении Елена). Она умерла ночью 26 октября 2022 года. Помолитесь за нее, пожалуйста! Она очень долго болела, врачи так и не смогли поставить точный диагноз. Она ушла мученицей. В дальнейшем мы будем оформлять ее мемориальную страницу, поэтому, все желающие — друзья и знакомые, — вы можете принять участие и написать теплые слова в память о Елене.
Похороны певицы состоялись в минувшую субботу, на траурной церемонии присутствовали близкие исполнительницы. Как оказалось, в последние годы жизни Божен все реже появлялась на публике.
Напомним, ранее известный общественный деятель и журналистка Марина Кинах сообщила о смерти украинской певицы Натальи Романенко.
Как написала она на своей странице в Facebook, страшно и больно, когда из жизни уходят "молодые, талантливые, жизнерадостные люди".
Вас также может заинтересовать:
- Умер солист и основатель группы Ricchi e Poveri - итальянец Франко Гатти
- "Путин, чтоб ты умер": Сердючка в Польше сплясала на сцена и пожелала смерти диктатору
- "До Гааги не протянет": Пономарев рассказал, как умрет российский диктатор Путин