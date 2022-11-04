В России умерла 41-летняя эстрадная певица

Злата Божен. Фото РИА Новости

В России скоропостижно скончалась эстрадная певица, 44-летняя Злата Божен.

Как сообщает российское издание Стархит, о смерти певицы сообщили ее близкие.

"Дорогие друзья, завтра, 3 ноября, будет девять дней, как не стало Златы (в крещении Елена). Она умерла ночью 26 октября 2022 года. Помолитесь за нее, пожалуйста! Она очень долго болела, врачи так и не смогли поставить точный диагноз. Она ушла мученицей. В дальнейшем мы будем оформлять ее мемориальную страницу, поэтому, все желающие — друзья и знакомые, — вы можете принять участие и написать теплые слова в память о Елене.

Похороны певицы состоялись в минувшую субботу, на траурной церемонии присутствовали близкие исполнительницы. Как оказалось, в последние годы жизни Божен все реже появлялась на публике.

Напомним, ранее известный общественный деятель и журналистка Марина Кинах сообщила о смерти украинской певицы Натальи Романенко.

Как написала она на своей странице в Facebook, страшно и больно, когда из жизни уходят "молодые, талантливые, жизнерадостные люди".

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