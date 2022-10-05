В России придумали наказание для Пугачевой

Алла Пугачева решилась на смелое заявление после побега из России.
Певица Алла Пугачева, которая сбежала из России в Израиль, может поплатиться за свои высказывания в адрес россиян.
Ранее в Сети она опубликовала пост, где назвала своих врагов "рабами" и "холопами".
В итоге на Примадонну подали в Генпрокуратуру заявление некие граждане, которые усмотрели в этом признаки разжигания ненависти.
Российский адвокат Игорь Скрипка рассказал, к чему может привести это разбирательство для Аллы Пугачевой.
По словам юриста, максимум, что светит Пугачевой – пять лет лишения свободы. Не мало, но специалист уточнил, что это преступление средней тяжести, и для человека, впервые его совершившего, с хорошими характеристиками, о реальном сроке вряд ли речь будет идти.
"В самом плохом случае Алла Пугачева ограничится штрафом или условным сроком", - прокомментировал эксперт изданию КП.
Напомним, ранее Пугачева на своей страничке в Instagram опубликовала пост, адресованный тем, кто ее критикует.
"Боже мой! Какое счастье, что меня ненавидят те люди, которых я всегда терпеть не могла. Если бы я им нравилась, это значило бы, что я пела и жила зря. Причина ясна. Пусть скрежещут зубами. Были холопами, стали рабами", - обратилась к россиянам певица.
Также мы писали, что певица Лайма Вайкуле поддержала свою коллегу по сцене Аллу Пугачеву, которая обратилась к российским властям, попросив признать ее иностранным агентом.
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