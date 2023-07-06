В России пересняли фильм, чтобы вырезать оттуда Машу Машкову

Российская актриса Маша Машкова - кость в горле для российских чинуш.

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Мария Машкова не сильно расстроится/ instagram.com/masha_mashkova_official

В террористической России, которая обстреливает мирные украинские города, выжигает все живое в Украине и беспощадно врет, пытаются вычеркнуть несогласных с войной людей.

И, как правило, это доходит до маразма. Ведь они пытаются вырезать сцены из фильмов, клипов, замазывать лица и присваивать статусы иноагентов. Говорить правду в России - нельзя. За это можно дорого заплатить.

Между тем, о войне не стала молчать дочь пропутинского российского актера Владимира Машкова - Мария. Актриса писала пронзительные посты в Instagram, обращалась к своим согражданам, призывая их открыть глаза на те зверства, которые творит Россия в Украине.

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Ее стали критиковать, обижать и унижать. От нее отвернулся ее собственный отец. И вот теперь, террористы решили "наказать" Машу, вырезав ее из сериала, который был отснят в 2021 году.

По информации пропагандистского телеграмм-канала "Не Малахов", Машкову заменили на Татьяну Арнтгольц в ретро-детективе "Операция "Престол".

"Сериал стартовал на федеральном канале 19 июня, а вскоре выяснилось, что заявленной ранее в качестве исполнительницы главной роли Марии Машковой там нет. При этом актриса успела отсняться еще в 2021 году. А в 2022-м вышло её нашумевшее интервью о конфликте с отцом, осуждении нападения на Украину и любви к Америке. Выпустить патриотичное кино о Великой Отечественной Войне с Машковой в главной роли после такого, конечно же, не могли", - пишет канал.

На фото - замена Маши Машковой на другую российскую актрису:

Как именно из кино вырезали актрису - пока не известно. Возможно, полностью пересняли фильм, а может, просто затерли ее с помощью компьютерных технологий и вставили другую российскую актрису.

Машкова вряд ли расстроится от такого "наказания".

Напомним, ранее Мария Машкова, которая с первого дня полномасштабного вторжения РФ в Украину осуждает военную политику Кремля, сделала очередное оптимистичное проукраинское заявление.

Ранее также она высказалась по поводу мобилизации. Актриса не призывает выходить россиян на улице, потому что "ее там не будет". Однако, она дает полезную информацию о том, как избежать призыва в армию и убийств украинских граждан.

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