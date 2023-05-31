Мария Машкова собирается спасать своего отца-путиниста

Актриса Мария Машкова не поддерживает позицию своего отца.

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Мария Машкова решила бороться за своего папу/ instagram.com/masha_mashkova_official

Российская актриса Мария Машкова и дочь путиниста-актера, прихвостня террориста Путина Владимира Машкова, выступила с неожиданным признанием.

В частности, журналистам издания "Телега online", актриса заявила, что собирается еще бороться за своего отца, который поддерживает войну и убийства мирных украинцев.

К таким откровениям ее подтолкнула новость о том, что дочь главного российского пропагандиста Соловьева Екатерина, также выступает против войны и даже публикует антивоенные ролики. Машкова убеждена, что их отцы поплатятся за свои поступки. "Будут судить наших отцов. Там обнимемся и поплачем, сказав: "А что мы могли? Нам еще и 40 лет не было. Любовь всем папам, кто погряз во зле… Я как дочь еще поборюсь за своего", - говорит Мария.

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Машкова также эмоционально отреагировала на новости о дочери Соловьева. "Просто красотка! Можно любить своего отца безусловно, но не предавать себя!" — воскликнула она.

Напомним, ранее стало известно о том, что дочь Владимира Соловьева, главного российского пропагандиста, который ненавидит украинцев и Украину и всячески поддерживает убийства мирных граждан Катерина, открыто выступила против нападения России на Украину.

Ранее также Соловьев весьма разъярился после шутки юмориста Максима Галкина, которая была посвящена голове другой российской пропагандистки - Ольги Скабеевой.

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