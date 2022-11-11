"Любому Путину приходит конец": Маша Машкова сделала оптимистичное заявление

Мария Машкова / instagram.com/masha_mashkova_official

Российская актриса Мария Машкова, которая с первого дня полномасштабного вторжения РФ в Украину осуждает военную политику Кремля, сделала очередное оптимистичное проукраинское заявление.

На своей странице в Instagram она поделилась историями украинской и чеченской женщин. По ее словам, в Америке, где она живет на сегодняшний день, есть одно выражение "connecting the dots", соединение точек, так сказать.

"Давайте попробуем? Вторая Чеченская война(1999-2009) - начало правления Путина ("спасал" Чечню от террористов). Российско-Украинская война (2014-202..) - конец правления Путина ("спасал" Украину от нацистов). Любой диктатуре, любому "спасателю", любому Путину приходит конец. И этому тоже придет. Всем сил", - написала актриса.

Отметим, российская актриса Мария Машкова с первого дня полномасштабного вторжения РФ в Украину осуждает военную политику Кремля, и всех, включая ее отца, заядлого путиниста Владимира Машкова, кто ее поддерживает.

Она не без сожаления оборвала все связи с родителем-рашистом, но стойко придерживается мнения о том, что Россия обречена на поражение, а Украина выстоит. Подобные антивоенные высказывания артистка время от времени публикует на своей странице в Instagram.

Так недавно она поблагодарила украинцев за то, что они принимают ее помощь, ее лепту в информационную войну против роспропаганды. "Я столько раз с начала февраля старалась объяснить русским женщинам, вступая с ними в комментариях в диалог, что эта страшная война, которую мы начали, очень плохо для нас, русских, закончится… и ни разу публично не сказала, как я благодарна каждой украинке и украинцу, которые пишут, что мое слово им важно… что вы меня ждете в гости в своей стране, когда вы победите (а вы обязательно победите, и я непременно приеду)", - пишет Машкова.

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