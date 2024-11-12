В России спасают жизнь известного телеведущего

Известному телеведущему становится плохо не в первый раз, семья не комментирует его состояние.

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Юрий Николаев оказался в реанимации / Коллаж Главред, фото Pixabay, Mash

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Что случилось с Юрием Николаевым

Что привело к таким последствиям

Популярного российского телеведущего Юрия Николаева экстренно госпитализировали в реанимацию после обморока.

По данным пропагандистского телеграмм-канала Mash, 75-летнему народному артисту РСФСР стало плохо 10 ноября. Российские пропагандисты пишут, что у него резко упало давление — и он потерял сознание. Врачи приехали в его квартиру в Хамовниках и срочно повезли мужчину в больницу. Сейчас он проходит необходимые обследования и терапию.

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РосСМИ отмечают, что Николаев уже страдал похожей проблемой в 2019 году. Сообщается, что тогда он проснулся среди ночи, встал, потерял сознание, упал и ударился головой. Результат: сотрясение мозга, ЗЧМТ, ушибы лица и коленных суставов. Его госпитализировали в состоянии средней тяжести.

Кто такой Юрий Николаев Юрий Николаев - советский и российский телеведущий, народный артист РФ. Наиболее известен по музыкальным телепрограммам: "Утренняя почта", "Утренняя звезда" и "Достояние республики"

СМИ жалуются, что родственники артиста не комментируют его состояние. Они также добавляют, что резкие скачки давления могут быть связаны с последствиями операций на онкологию. Также около трёх лет назад Юрий Николаев страдал от болей в лицевой части головы. Тогда врачи диагностировали у него невралгию тройничного нерва.

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