В РФ была Наташей, выступала в оккупированном Крыму: что известно о представительнице Израиля на Евровидении 2024

Певица Эден Голан имеет украинские корни, но почти всю жизнь прожила в России, которая начала кровавое полномасштабное вторжение в Украину.
Из открытых источников удалось узнать, что Голан родилась в Кфар-Саве, Израиль, в 2003 году, но детство провела в Москве, куда ее семья переехала из-за работы отца – еврея-латыша. Мать певицы Ольга – украинка по происхождению.
В 2022 году Эден вернулась в Израиль, в ее соцсетях остался снимок из Москвы, опубликованный два года назад.
Голан рассказала, что после 24 февраля 2022 года ее семья окончательно решила переехать на родину.
Дедушка Эден – Юрий – окончил факультет журналистики МГУ и работал в газете "Советская молодежь". У него полностью проукраинская позиция, на своей странице в Facebook он публикует антикремлевские посты и радуется успехам внучки.
Стоит отметить, что именно в стране-оккупанте России Голан приобрела популярность, там она принимала участие в "Голосе" и Нацотборе на детское Евровидение. Как заявляет певица, в ее сторону часто проявляли антисемитизм и даже называли "Наташей", не признавая настоящее имя артистки.
Также в 2016 году артистка выступала на конкурсе "Новая волна" в оккупированном Крыму в дуэте с певицей-путинисткой Нюшей.
Смотрите видео, как Эден Голан выступала в оккупированном Крыму:
Интересно, что, когда Голан приехала в Мальме для участия в Евровидении 2024, ко всей делегации Израиля приставили охрану. И во время генеральной репетиции артистку освистали, а перед началом первого полуфинала у Арены собрались пропалестинские митингующие с Гретой Тунберг во главе.
Кто такая Эден Голан?
Эден Голан — израильская певица, представительница Израиля на конкурсе песни "Евровидение-2024" с песней Hurricane.
При подготовке к "Евровидению 2024" Эден Голан уверенно побеждала на всех этапах шоу, в последний день исполнив песню Уитни Хьюстон "I Have Nothing", и в итоге была выбрана представительницей своей страны на финале конкурса в Швеции.
Евровидение 2024 - последние новости
Напомним, дуэт alyona alyona & Jerry Heil победил на Национальном отборе-2024 и поедет на Евровидение от Украины. Главред рассказывал, о чем песня "Teresa & Maria", которая вызвала столько споров в Сети.
Также сопилкарь из Kalush Orchestra, группы-победителя Евровидения-2022, высказался про победу alyona alyona и Jerry Heil на конкурсе. Тимофей Музычук оценил шансы дуэта.
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