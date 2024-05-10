В РФ была Наташей, выступала в оккупированном Крыму: что известно о представительнице Израиля на Евровидении 2024

Представительница Израиля на Евровидении 2024 прожила 16 лет в столице страны-террориста РФ Москве.

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Эден Голан выступала в оккупированном Крыму / коллаж: Главред, фото: instagram.com/p/CjfdrvkIqhR/?img_index=1

Певица Эден Голан имеет украинские корни, но почти всю жизнь прожила в России, которая начала кровавое полномасштабное вторжение в Украину.

Из открытых источников удалось узнать, что Голан родилась в Кфар-Саве, Израиль, в 2003 году, но детство провела в Москве, куда ее семья переехала из-за работы отца – еврея-латыша. Мать певицы Ольга – украинка по происхождению.

В 2022 году Эден вернулась в Израиль, в ее соцсетях остался снимок из Москвы, опубликованный два года назад.

Голан рассказала, что после 24 февраля 2022 года ее семья окончательно решила переехать на родину.

Дедушка Эден – Юрий – окончил факультет журналистики МГУ и работал в газете "Советская молодежь". У него полностью проукраинская позиция, на своей странице в Facebook он публикует антикремлевские посты и радуется успехам внучки.

Стоит отметить, что именно в стране-оккупанте России Голан приобрела популярность, там она принимала участие в "Голосе" и Нацотборе на детское Евровидение. Как заявляет певица, в ее сторону часто проявляли антисемитизм и даже называли "Наташей", не признавая настоящее имя артистки.

Также в 2016 году артистка выступала на конкурсе "Новая волна" в оккупированном Крыму в дуэте с певицей-путинисткой Нюшей.

Смотрите видео, как Эден Голан выступала в оккупированном Крыму:

Интересно, что, когда Голан приехала в Мальме для участия в Евровидении 2024, ко всей делегации Израиля приставили охрану. И во время генеральной репетиции артистку освистали, а перед началом первого полуфинала у Арены собрались пропалестинские митингующие с Гретой Тунберг во главе.

Кто такая Эден Голан? Эден Голан — израильская певица, представительница Израиля на конкурсе песни "Евровидение-2024" с песней Hurricane.

При подготовке к "Евровидению 2024" Эден Голан уверенно побеждала на всех этапах шоу, в последний день исполнив песню Уитни Хьюстон "I Have Nothing", и в итоге была выбрана представительницей своей страны на финале конкурса в Швеции.

Евровидение 2024 - последние новости

Напомним, дуэт alyona alyona & Jerry Heil победил на Национальном отборе-2024 и поедет на Евровидение от Украины. Главред рассказывал, о чем песня "Teresa & Maria", которая вызвала столько споров в Сети.

Также сопилкарь из Kalush Orchestra, группы-победителя Евровидения-2022, высказался про победу alyona alyona и Jerry Heil на конкурсе. Тимофей Музычук оценил шансы дуэта.

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