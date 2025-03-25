В одном браслете: голливудская актриса снялась в смелой фотосессии

Зои Салдана снялась в новой откровенной фотосессии.

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Зои Салдана показала шикарное фото / Коллаж Главред, фото Instagram/zoesaldana

Кратко:

Какое фото опубликовала Зои Салдана

Как она выглядит

Американская актриса Зои Салдана, которая получила долгожданную статуэтку на последней церемонии Оскара за воплощение юриста Риты Моры Кастро в фильме "Эмилия Перес", показала себя в совершенно новом обличье.

На своей странице в Instagram, актриса показала свое шикарное тело, которое находится в идеальной форме в свои 46 лет. Зои Салдана снялась совершенно обнаженной. На ней был только объемный браслет.

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Зои Салдана показала новое фото / Фото Instagram/zoesaldana

В марте 2013 года Салдана начала встречаться с итальянским художником Марко Перего. Они тайно поженились в июне 2013 года в Лондоне. В июле 2015 года Салдана рассказала, что Перего, наперекор традициям, после свадьбы взял её фамилию. Таким образом, Зои стала Зои Салдана-Перего, а Марко — Марко Перего-Салдана.

Зои Салдана похвасталась шикарным телом / Фото Instagram/zoesaldana

У них есть три сына — близнецы Аридио Перего-Салдана и Боуи Эзио Перего-Салдана и Зен Перего-Салдана.

Зои Салдана похвасталась шикарным телом / Фото Instagram/zoesaldana

Зои Салдана похвасталась шикарным телом / Фото Instagram/zoesaldana

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Напомним, в ночь на 3 марта в Лос-Анджелесе прошло награждение прбедителей главной кинопремии Американской киноакадемии. В этом году настоящим триумфатором Оскара стал фильм "Анора", который получил 5 статуэток.

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