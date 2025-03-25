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В одном браслете: голливудская актриса снялась в смелой фотосессии

Алена Кюпели
25 марта 2025, 14:50
958
Зои Салдана снялась в новой откровенной фотосессии.
Зои Салдана показала шикарное фото
Зои Салдана показала шикарное фото / Коллаж Главред, фото Instagram/zoesaldana

Кратко:

  • Какое фото опубликовала Зои Салдана
  • Как она выглядит

Американская актриса Зои Салдана, которая получила долгожданную статуэтку на последней церемонии Оскара за воплощение юриста Риты Моры Кастро в фильме "Эмилия Перес", показала себя в совершенно новом обличье.

На своей странице в Instagram, актриса показала свое шикарное тело, которое находится в идеальной форме в свои 46 лет. Зои Салдана снялась совершенно обнаженной. На ней был только объемный браслет.

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Зои Салдана показала новое фото
Зои Салдана показала новое фото / Фото Instagram/zoesaldana

В марте 2013 года Салдана начала встречаться с итальянским художником Марко Перего. Они тайно поженились в июне 2013 года в Лондоне. В июле 2015 года Салдана рассказала, что Перего, наперекор традициям, после свадьбы взял её фамилию. Таким образом, Зои стала Зои Салдана-Перего, а Марко — Марко Перего-Салдана.

Зои Салдана похвасталась шикарным телом
Зои Салдана похвасталась шикарным телом / Фото Instagram/zoesaldana

У них есть три сына — близнецы Аридио Перего-Салдана и Боуи Эзио Перего-Салдана и Зен Перего-Салдана.

Зои Салдана похвасталась шикарным телом
Зои Салдана похвасталась шикарным телом / Фото Instagram/zoesaldana
Зои Салдана похвасталась шикарным телом
Зои Салдана похвасталась шикарным телом / Фото Instagram/zoesaldana

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Отметим, как сообщал Главред, украинский режиссер Семен Горов рассказал о позиции украинской певицы Софии Ротару насчет террористического вторжения РФ в Украину. Горов заявил, что не понимает, почему певицу хейтят, ведь она уже в возрасте и сделала большой вклад для развития украинской культуры.

Напомним, в ночь на 3 марта в Лос-Анджелесе прошло награждение прбедителей главной кинопремии Американской киноакадемии. В этом году настоящим триумфатором Оскара стал фильм "Анора", который получил 5 статуэток.

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"Оскар" - самая престижная награда в кинематографе США и ежегодный приз со многими номинациями. Вручается с 1929 года Американской академией киноискусства, созданной Луисом Майером по киностудии Metro-Goldwyn-Mayer в 1927 году. Сам приз – позолоченная статуэтка, известная с 1939 года как "Оскар".

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