В курортном городе требуют отменить концерты Киркорова

Филипп Киркоров вызвал гнев некоторых поклонников / instagram.com/fkirkorov/

Жители курортного города Анапы в россии требуют отменить концерты певца, на вечеринке у которого засветилась Ани Лорак, Филиппа Киркорова.

По информации российских СМИ, представители национальных культур и казачества призвали государственные органы отменить концерты Филиппа Киркорова на курорте, которые запланированы на 25 июля и 10 августа.

Причиной этому является скандальный номер Филиппа Киркорова на песню "Мария Магдалена", когда певец изобразил танец верхом на декорациях в виде поваленного креста. Общественники Анапы не забыли о недавнем скандале, провели собрание, в ходе которого обвинили артиста в оскорблении чувств верующих.

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"Признавая все нарастающие угрозы обществу, культуре и традициям народов России, продвигаемые такими "деятелями культуры" как Киркоров, участники встречи единодушно заявляют о назревшей необходимости положить конец безнаказанным актам глумления, вседозволенности и оскорбления чувств верующих, пропаганде извращений, культа наживы, наркомании, попрания культурной уникальности народов России и патриотических и традиционных ценностей", - говорится в официальной резолюции собрания.

Напомним,

Российским артистам Филиппу Киркорову, Владимиру Винокуру, Евгению Петросяну запретили въезжать в Латвию на бессрочный период. 9 мая министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич заявил, что запрещают въезд в страну четырем российским артистам.