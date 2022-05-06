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Пляски на перевернутом кресте: Киркоров шокировал новой выходной и спровоцировал скандал в России

6 мая 2022, 20:45

Киркорова обвинили в оскорблении чувств верующих. Более того, на него даже написали заявление в Генпрокуратуру.

Киркоров
Филипп Киркоров / соцсети

Путинский певец Филипп Киркоров спровоцировал настоящий скандал в России из-за выступления на перевернутом кресте в Москве.

Киркорова обвинили в оскорблении чувств верующих. Более того, на него даже написали заявление в Генпрокуратуру.

Певец насколько испугался хейта, что сразу же решил извиниться за свой неудачный номер. В Instagram певец попытался объяснить произошедшее на сцене.

"Не думал, что кого-то зацеплю, и уж тем более сознательно не планировал обидеть чьи-то чувства своим номером "Мария Магдалена", вошедшим в программу моего юбилея. С самого начала эта песня была посвящена моей маме. День ее ухода из жизни из-за трагической случайности совпадает с моим днем ​​рождения. Поэтому эту песню было важно включить в программу, важно для меня, моей семьи, отца и моих детей", – сказал Киркоров.

Филипп говорит, что не вкладывал в режиссуру ни одного зла или кощунственного намерения. По его словам, все, что происходило на сцене, – исключительно фантазийная история, которая не имеет целью оскорблять религию.

"Для меня, как для верующего человека, очень важны и уважаемы религиозные святыни. Поэтому, если я задел чьи-то чувства, приношу свои искренние извинения", – покаялся певец.

Вот только коллеги Киркорова и многие фанаты певца не особо восприняли его извинения.

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Напомним, что шоумен Максим Галкин одним из первых среди российских знаменитостей прокомментировал войну в Украине.

Из-за поддержки нашей страны юморист попал в список запрещенных артистов в россии, его концерты отменяют и хотят лишить наград и званий. Также с Галкиным стали разрывать рекламные контракты, рассказал Андрей Данилко.

В последнем своем обращении он прямо обвинил Россию в циничном ракетном ударе по Одессе и преступлениях в Буче.

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