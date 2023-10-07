В критическом состоянии: украинского музыканта ранили на войне

Артисты собрали большую сумму на помощь своему раненому коллеге.

https://stars.glavred.info/v-kriticheskom-sostoyanii-ukrainskogo-muzykanta-ranili-na-voyne-10506280.html Ссылка скопирована

Гитарист популярной украинской группы O.Torvald получил сильное ранение. Коллаж Главред, фото Instagram/jenia_galich

Гитарист популярной украинской группы O.Torvald находится в критическом состоянии из-за серьезного ранения на фронте.

Как написал Обозреватель, Денис Мизюк, который защищает Украину от нападения россиян, находится в критическом состоянии. На недавнем концерте коллектива провели аукцион, где продали гитару артиста, а вырученные средства обещали направить на лечение коллеги.

Оказалось, что гитару во время концерта удалось продать за 150 000 гривен.

видео дня

"Я благодарю, что наши люди в очередной раз доказали, что мы едины и нас не сломать. Спасибо за все слова поддержки. Для нас это был очень эмоциональный концерт", – прокомментировал Галич.

Напомним, ранее украинский музыкант, активист, сержант взвода 47-ой отдельной механизированной бригады "Магура" (штурмовой полк) Андрей Чепиль (позывной "Крис") героически погиб во время боевого задания недалеко от села Работино, Запорожской области.

Ранее популярный украинский актер, звезда фильма "Довбуш" Сергей Стрельников раскрыл подробности жестокого убийства его отца. Артисту на тот момент было всего 11 лет.

Вас также может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.