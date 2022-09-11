"В инвалидном кресле": поддержавшая войну в Украине шансонье Успенская оскандалилась заявлением

По словам исполнительницы хита "Кабриолет", она никогда не возьмет в руки пенсионную книжку.
Бывшая киевлянка и "королева" шансона российская певица Любовь Успенская призналась, какой страх преследует ее на протяжении жизни.
Поддержавшая войну в Украине и политику диктатора Путина Успенская оказывается опасается за свою карьеру и это якобы связано не только с ускользающей молодостью. Причиной для тревоги является и статус певицы.
По словам исполнительницы хита "Кабриолет", она никогда не возьмет в руки пенсионную книжку.
"Я хочу продолжать петь и умирать на сцене, даже если выступать придется в инвалидном кресле. У меня много идей и планов: например, мечтаю покорить Бразилию, потому что хорошо чувствую их музыку, эти ритмы у меня в крови. Хочу записать дуэты с великими бразильскими певицами, зачитать рэп с 50 Cent. Что касается последнего, у меня уже была такая возможность, но, честно говоря, я струсила, решив, что меня не поймут", - рассказала шансонье росСМИ.
Успенская о войне в Украине
Королева шансона Любовь Успенская родилась в тот же день, когда Россия напала на Украину. На свое 68-летие 24 февраля певица в ужасе отменила праздник, ведь с Украиной, а именно с Киевом, ее многое связывает.
Успенская долго молчала о войне в Украине, но продолжает жить в России и поддерживать диктаторский режим Путина.
Как сообщал Главред, российская певица Любовь Успенская, которая поддерживает войну в Украине, решила покинуть РФ.
Причиной этому стал скандал, в который она вляпалась несколько недель назад - она избила соседскую собаку, а очевидцы сняли все на видео.
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