В Disney объяснили, почему вырезали из видео "Оскара" победу "20 дней в Мариуполе"

В Disney Entertainment объяснили, почему из телеверсии церемонии "Оскар" было вырезано награждение украинского документального фильма "20 дней в Мариуполе".

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В Disney объяснили, почему вырезали из трансляции "Оскара" момент победы д/ф "20 дней в Мариуполе" / коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com

В компании Disney Entertainment объяснили, почему из международной телевизионной версии церемонии наград Американской киноакадемии "Оскар" был вырезан момент награждения украинского документального фильма "20 дней в Мариуполе". Об этом сообщает "Голос Америки".

В частности, была также вырезана пламенная речь режиссера фильма Мстислава Чернова, в которой он лишний раз напомнил публике о украино-российской войне.

В Disney Entertainment говорят, что вышеуказанный фрагмент убрали из-за временных ограничений, которые были предусмотрены для короткой версии шоу.

"Компания отметила, что некоторые категории и части церемонии не удалось оставить в 90-минутной версии для международного показа. Выбор номинаций для сокращенной версии заранее определен – их перечень показан в конце шоу. Среди них можно было увидеть и "20 дней в Мариуполе"", ‒ рассказали в компании.

Кроме того, в Disney Entertainment, что телеканалу "Суспільне. Культура" была предоставлена лицензия как на трансляцию полной церемонии "Оскара", так и его сокращенной версии.

20 дней в Мариуполе "20 дней в Мариуполе" - украинский документальный фильм. Режиссерский дебют украинского военного корреспондента Мстислава Чернова. Он, фотограф Евгений Малолетка и полевой продюсер Василиса Степаненко документировали документиовали ужасы, которые происходили в Мариуполе в первые 20 дней полномасштабной войны - уничтожение города российскими оккупантами, массовая гибель и захоронение местных жителей, разрушения. В окончательный вариант фильма вошли лишь 10% отснятой кинохроники. "20 дней в Мариуполе" стал самым кассовым украинским документальным фильмом в истории, получил более 20 престижных кинопремий (включая Оскар и BAFTA) и 40 номинаций.

Напомним, 96-я церемония награждения премии "Оскар", которая состоялась в ночь с 10 на 11 марта 2024 года, стала для Украины исторической, ведь украинцы впервые получили за свою работу заветную золотую статуэтку.

Режиссер Мстислав Чернов и съемочная команда документального фильма "20 дней в Мариуполе" получили "Оскара" за лучший полнометражный документальный фильм.

Все были растроганы победной речью украинского режиссера, которую транслировали в прямом эфире церемонии этой ночью. Однако уже к вечеру 11 марта выяснилось, что награждение "20 дней в Мариуполе" вместе с некоторыми другими категориями было вырезано организаторами "Оскара" из финальной телеверсии для международной телетрансляции.

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