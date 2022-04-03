В боях за Украину погиб известный поэт и ученый из Львова

Юрий Руф / Фото Facebook

В Луганской области погиб известный львовянин Юрий Руф — украинский поэт, писатель, ученый, общественный деятель, основатель литературного проекта Дух Нации.

Об этом сообщил участник российско-украинской войны из Львова, активист Добровольческого движения ОУН Антон Петровский.

"Погиб Юрий Руф в боях за Украину. Как воин. Он был поэтом, воспевавшим украинские доблести. Он сам стал частью украинской победы", — сообщил он.

Без отца и мужа остались две его дочери и жена.

Юрий Руф вступил в ряды 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ в первый день вторжения российских оккупантов - 24 февраля 2022 года.

3 марта состоялся его первый в жизни бой. В социальных сетях Руф писал, что его бригада стоит в Попасной на Луганщине.

Юрий опубликовал свое последнее сообщение 19 марта – стихотворение с фронта.

Как сообщал Главред, 2 апреля в Мариуполе погиб известный литовский режиссер и документалист Мантас Кведаравичюс. Он "был убит с камерой в руках".

Мантасу Кведаравичюсу было 45 лет. В 2016 году он снял фильм "Мариуполис", который рассказывает о войне на востоке Украины. Эта лента стала победителем Берлинского кинофестиваля.

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