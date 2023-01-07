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"В Бахмут едет волонтерить": Ступку высмеяли за тусовки в Маями с новой пассией

7 января 2023, 11:46
Дмитрий Ступка поражает своими сториз во время того, как россияне убивают украинцев.
Дмитрий Ступка
Дмитрий Ступка / Instagram

Украинский актер Дмитрий Ступка и правнук легендарного актера Богдана Ступки поделился видео на своей странице в Instagram.

Так, находясь в Майями, Ступка наслаждается жизнью, катается на дорогих машинах, демонстрируя блестящие туфли своей спутницы. Ступка выглядит совершенно довольным жизнью. Между тем, ему в комментарии стали писать недовольные украинцы, которых оскорбляет праздная жизнь артиста во время такой тяжелой ситуации в Украине.

"Та это он в Бахмут едет волонтерить", "Дідусь би тобою пишався. Про облік військовий тих, хто закордоном - чув?", - пишут ему в комментариях.

Напомним, ранее телеведущий Дмитрий Ступка убежден, что далеко не все россине хотят войны против Украины, но многие боятся открыто выступать против путинского режима.

"Там не все больные на голову. Мне кажется, нельзя всех сравнивать. Потому что есть люди, которые сочувствуют, поддерживают Украину и вообще, если бы могли, получили бы украинское гражданство и переехали жить к нам. Я не считаю, что все они плохие, потому что это не так", - заявил Ступка-младший в интервью.

По словам актера, рядовые россияне сегодня запуганы, а звезды молчат о войне, потому что для них важнее деньги, чем совесть и жизнь человека.

Дмитрий Ступка рассказал, почему отсиживается за границей, пока в Украине идет война с россией. А его бывшая жена угрожает Ступке уничтожить его карьеру и личность, а также опубликовать счета помощи уже экс-супругу.

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Дмитрий Ступка
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