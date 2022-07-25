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В Англии скончался актер-звезда легендарного фильма "Титаник"

25 июля 2022, 19:01

У актера Дэвида Уорнера очень богатая фильмография ‒ около двухсот фильмов. Кроме "Титаника", это "Омен, "Трон", "Потерянный мир", "Аватар", "Планета обезьян".

Титаник, Уорнер
Титаник, Уорнер / https://ua.depositphotos.com/ и Википедия

Легендарный английский актер, который известен по роли Спейсера Лавджоя в блокбастере "Титаник" Дэвид Уорнер скончался на 81-м году жизни. Об этом сообщает BBC со ссылку на семью артиста.

"В течение последних 18 месяцев он подходил к своему диагнозу с характерным изяществом и достоинством. Нам, его семье и друзьям, будет его очень не хватать, и мы будем помнить его как добросердечного, щедрого и эмпатического человека, партнера и отца, чье наследие останется в памяти множества людей на долгие годы. Мы убиты горем", – рассказали его родные.

Уорнер умер от последствий онкологии в доме престарелых в Нортвуде, где созданы особые условия для актеров и представителей творческих профессий.

У актера очень богатая фильмография ‒ около двухсот фильмов. Он известен работами в таких картинах как "Омен", "Трон", "Потерянный мир", "Суинни Тодд: демон-парикмахер з Флит-стрит", "Люди в черном".

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Напомним, ранее в США умер Джеймс Каан - американский актер, известный по роли Сонни Корлеоне в мафиозной эпопее "Крестный отец", а также по ряду ключевых фильмов 1970-х годов, умер в возрасте 82 лет.

До того в Литве на 86-м году жизни скончался Регимантас Адомайтис - легендарный актер и суперзвезда советского кино.

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Автор: Егор Бунин
Титаник новости шоу бизнеса
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