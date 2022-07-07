Умер актер "Крестного отца" Джеймс Каан

Джеймс Каан в фильме "Крестный отей" / Paramaunt Pictures

Джеймс Каан, американский актер, известный по роли Сонни Корлеоне в мафиозной эпопее "Крестный отец", а также по ряду ключевых фильмов 1970-х годов, умер в возрасте 82 лет.

Об этом сообщается в его Twitter-аккаунте в четверг. В заявлении cказано: "С большой грустью сообщаем вам о кончине Джимми вечером 6 июля. Семья ценит искренние соболезнования и просит вас продолжать уважать нашу частную жизнь в это трудное время".

The Guardian сообщает, что печально известный своим адским образом жизни на вечеринках, Каан проехал через Голливуд в 1970-х и начале 80-х, прежде чем внезапно уйти из кино. Уже в 80-х он вернулся, получив признание за такие фильмы, как "Мизери", "Ярды" и "Эльф".

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Каан родился в 1940 году и заинтересовался актерским мастерством после учебы в Университете Хофстра в штате Нью-Йорк. Затем Каан присоединился к театральной школе Neighborhood Playhouse. Его первой значительной актерской заслугой была небольшая роль в бродвейской постановке 1961 года "Кровь, пот и Стэнли Пул", пьесе Уильяма Голдмана и его брата Джеймса о Второй мировой войне.

После ряда второстепенных появлений в кино и на телевидении Каан стал ведущим актером в 1965 году в драме Говарда Хоукса о гонках на серийных автомобилях "Красная линия 7000", после чего он сыграл вместе с Джоном Уэйном и Робертом Митчемом в вестерне "Эльдорадо" Хоукса 1966 года.

Каан был выбран малоизвестным тогда Робертом Альтманом в космическом фильме 1967 года " Обратный отсчет" , но его первая значимая связь с голливудской новой волной произошла с фильмом 1969 года "Люди дождя" режиссера Копполы, в котором Каан сыграл автостопщика бывшего колледжа.

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