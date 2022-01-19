Гаспар Ульель умер после падения со скалы - французскому актеру было 37 лет

Актер скончался от полученных травм после несчастного случая на горнолыжном курорте.
Французское издание Le Monde сообщило о смерти 37-летнего французского актера Гаспара Ульеля в результате падения со скалы.
Печальное известие подтвердила семья актера в пресс-релизе, направленном Agence France-Presse его агентом. Ему было 37 лет.
Гаспар Ульель сорвался со скалы во время катания на лыжах на курорте в Савойе. Инцидент произошел 18 января около 16:00 по местному времени.
Актер в бессознательном состоянии был доставлен вертолетом в госпиталь Гренобля. Врачи оценивали его состояние, как крайне тяжелое.
По причине несчастного случая приведшего к смерти Гаспара Ульеля открыто полицейское расследование.
Предполагается, что падение Ульеля не было случайностью - вероятно он столкнулся с другим лыжником.
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