Умерла вдова Андрея Мягкова - актриса Анастасия Вознесенская

Артистка скончалась в 78 лет.
Актриса и вдова Андрея Мягкова Анастасия Вознесенская скончалась сегодня 14 января на 78 году жизни.
Об это сообщили на официальной странице Московского художественного театра имени Чехова, в котором актриса служила с 1987 года.
Зимой 2021 года Анастасия Валентиновна похоронила мужа после 58 лет брака. Прошло чуть меньше года, и Вознесенская скончалась сама.
Причины смерти актрисы пока не распространяются.
Анастасия Вознесенская известна своими ролями в таких фильмах как Гараж, Вокзал для двоих, Авария - дочь мента.
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Автор: Анна Подгорная