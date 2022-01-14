Умерла вдова Андрея Мягкова - актриса Анастасия Вознесенская

Анастасия Вознесенская (27 июля 1943 - 14 января 2022) / Скриншот из к/ф Гараж

Актриса и вдова Андрея Мягкова Анастасия Вознесенская скончалась сегодня 14 января на 78 году жизни.

Об это сообщили на официальной странице Московского художественного театра имени Чехова, в котором актриса служила с 1987 года.

Зимой 2021 года Анастасия Валентиновна похоронила мужа после 58 лет брака. Прошло чуть меньше года, и Вознесенская скончалась сама.

Причины смерти актрисы пока не распространяются.

Анастасия Вознесенская известна своими ролями в таких фильмах как Гараж, Вокзал для двоих, Авария - дочь мента.

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