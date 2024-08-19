"В активной фазе безумия": путиниста Никиту Джигурду разоблачили в зависимости

Путинист Никита Джигурда не только употребляет наркотики, но и стал "безумным" от них.

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Никита Джигурда зависим от запрещенных веществ / коллаж: Главред, фото: t.me/dzhigurda27

Российский шоумен Рустам Солнцев, который сейчас живет в США, заявил, что российский актер Никита Джигурда, который в восторге от террористического вторжения РФ в Украину, имеет наркотическую зависимость.

В интервью Дмитрию Гордону Рустам отметил, что сейчас путинист находится "в активной фазе безумия". Шоумен вспомнил, как однажды записывал интервью для росканала ТНТ и "там был и Джигурда, который счастливо сошел с ума на наркоте".

"Ну, слушай, Джигурда – жертва употребления запретных веществ. Это понятно любому ", – сказал Солнцев.

Смотрите видео, где Рустам Солнцев рассказал о путинисте Никите Джигурде:

Кто такой Никита Джигурда? Никита Борисович Джигурда — советский, украинский и российский актёр театра и кино, кинорежиссёр, сценарист, исполнитель песен. Народный артист Чеченской Республики, заслуженный артист Кабардино-Балкарской АССР.

В 2022 году Джигурда поддержал вторжение России в Украину. Национальное агентство по предотвращению коррупции Украины выступило с инициативой о введении против Джигурды международных санкций за поддержку вторжения в Украину и оправдание действий России.

Никита Джигурда - последние новости по теме

Отметим, недавно слили ролик, где Анастасия Волочкова и Никита Джигурда сперва танцуют, сильно пошатываясь, затем Джигурда стягивает с балерины штаны и целует ее в низ живота. Она тем временем хихикает. После этого нетрезвые друзья снова танцуют и обнимаются.

А также ранее Никита Джигурда приехал на временно оккупированный Донбасс и щеголял в военной форме. Фото того, как он позирует среди поля в окружении русских оккупантов поделилась его супруга Марина Анисина.

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