"В активной фазе безумия": путиниста Никиту Джигурду разоблачили в зависимости

Российский шоумен Рустам Солнцев, который сейчас живет в США, заявил, что российский актер Никита Джигурда, который в восторге от террористического вторжения РФ в Украину, имеет наркотическую зависимость.
В интервью Дмитрию Гордону Рустам отметил, что сейчас путинист находится "в активной фазе безумия". Шоумен вспомнил, как однажды записывал интервью для росканала ТНТ и "там был и Джигурда, который счастливо сошел с ума на наркоте".
"Ну, слушай, Джигурда – жертва употребления запретных веществ. Это понятно любому ", – сказал Солнцев.
Смотрите видео, где Рустам Солнцев рассказал о путинисте Никите Джигурде:
Кто такой Никита Джигурда?
Никита Борисович Джигурда — советский, украинский и российский актёр театра и кино, кинорежиссёр, сценарист, исполнитель песен. Народный артист Чеченской Республики, заслуженный артист Кабардино-Балкарской АССР.
В 2022 году Джигурда поддержал вторжение России в Украину. Национальное агентство по предотвращению коррупции Украины выступило с инициативой о введении против Джигурды международных санкций за поддержку вторжения в Украину и оправдание действий России.
Никита Джигурда - последние новости по теме
Отметим, недавно слили ролик, где Анастасия Волочкова и Никита Джигурда сперва танцуют, сильно пошатываясь, затем Джигурда стягивает с балерины штаны и целует ее в низ живота. Она тем временем хихикает. После этого нетрезвые друзья снова танцуют и обнимаются.
А также ранее Никита Джигурда приехал на временно оккупированный Донбасс и щеголял в военной форме. Фото того, как он позирует среди поля в окружении русских оккупантов поделилась его супруга Марина Анисина.
Вас может заинтересовать:
- "Под крышей Медведчука" и с украинским гражданством: Джигурда рассказал, как готовился стать президентом Украины
- Зовите санитаров: Джигурда устроил погром в клубе
- Путинофила Джигурду заметили на Запорожье: спекулировал на украинских корнях
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред