В 33 года скончалась звезда Nickelodeon: случилось ночью

Андервуд, родившаяся в Нью-Йорке, начала сниматься в кино в возрасте 7 лет.

В США скончалась звезда шоу / Коллаж Главред, фото IMDb

Кратко:

Что случилось с актрисой

Почему продолжается расследование

Звезда Nickelodeon Кианна Андервуд скончалась в результате ДТП с участием скрывшегося с места происшествия водителя. Ей было 33 года.

Заместитель комиссара по связям с общественностью подтвердил изданию Page Six, что полиция отреагировала на звонок в службу 911 в районе Браунсвилл в Бруклине, штат Нью-Йорк, примерно в 6:49 утра по местному времени.

Погибла Киана Ундервуд / Скриншот

"Предварительное расследование показало, что серый автомобиль, двигавшийся в западном направлении, сбил неопознанную женщину", — говорится в заявлении, подтверждающем, что она "получила серьезные травмы головы и тела".

После прибытия скорой медицинской помощи "она была объявлена ​​мертвой на месте происшествия".

Заместитель комиссара также подтвердил, что водитель автомобиля "не остался на месте происшествия".

На данный момент арестов не производилось, расследование продолжается.

Андервуд, родившаяся в Нью-Йорке, начала сниматься в кино в возрасте 7 лет. Ее звездный час наступил в 2005 году, когда она присоединилась к актерскому составу шоу Nickelodeon "All That" в 10-м сезоне. Она также провела год в первом национальном туре мюзикла "Лак для волос" в роли Маленькой Инес и озвучивала Фуксию в шоу Nick Jr. "Маленький Билл".

После непродолжительного пребывания на телевидении Андервуд вернулась в Нью-Йорк, где вела уединенную жизнь.

О персоне: Кианна Андервуд Кианна Андервуд родилась 28 ноября 1992 года в Нью-Йорке, штат Нью-Йорк, США. Она была актрисой, известной по фильмам "Всё это" (1994), "Женщина 24 часа" (1999) и "Маленький Билл" (1999). Она умерла 16 января 2026 года в Браунсвилле, Бруклин, Нью-Йорк, США.

