В 33 года скончалась звезда Nickelodeon: случилось ночью

Звезда Nickelodeon Кианна Андервуд скончалась в результате ДТП с участием скрывшегося с места происшествия водителя. Ей было 33 года.
Заместитель комиссара по связям с общественностью подтвердил изданию Page Six, что полиция отреагировала на звонок в службу 911 в районе Браунсвилл в Бруклине, штат Нью-Йорк, примерно в 6:49 утра по местному времени.
"Предварительное расследование показало, что серый автомобиль, двигавшийся в западном направлении, сбил неопознанную женщину", — говорится в заявлении, подтверждающем, что она "получила серьезные травмы головы и тела".
После прибытия скорой медицинской помощи "она была объявлена мертвой на месте происшествия".
Заместитель комиссара также подтвердил, что водитель автомобиля "не остался на месте происшествия".
На данный момент арестов не производилось, расследование продолжается.
Андервуд, родившаяся в Нью-Йорке, начала сниматься в кино в возрасте 7 лет. Ее звездный час наступил в 2005 году, когда она присоединилась к актерскому составу шоу Nickelodeon "All That" в 10-м сезоне. Она также провела год в первом национальном туре мюзикла "Лак для волос" в роли Маленькой Инес и озвучивала Фуксию в шоу Nick Jr. "Маленький Билл".
После непродолжительного пребывания на телевидении Андервуд вернулась в Нью-Йорк, где вела уединенную жизнь.
О персоне: Кианна Андервуд
Кианна Андервуд родилась 28 ноября 1992 года в Нью-Йорке, штат Нью-Йорк, США. Она была актрисой, известной по фильмам "Всё это" (1994), "Женщина 24 часа" (1999) и "Маленький Билл" (1999). Она умерла 16 января 2026 года в Браунсвилле, Бруклин, Нью-Йорк, США.
