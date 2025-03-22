Журналисты поинтересовались у Александра Матвеева, в каком состоянии Бедрос был в ноябре прошлого года.

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Александр Матвеев и Бедрос Киркоров / коллаж: Главред, фото: instagram.com/bedroskirkorov, росСМИ

Кратко:

Бедрос Киркоров тяжело ходил

Александра Матвеева и Бедроса Киркорова связывала 20-летняя дружба

Российский певец Александр Матвеев, которого в СМИ называют внебрачным сыном ныне покойного Бедроса Киркорова, рассказал о последней встрече с ним. Его слова приводят росСМИ.

"Узнал, вспомнил. Потом крепко за руку обнял, мы посмотрели с ним концертные записи. Мне показалось, что больше мы с ним не увидимся. Так и случилось", - признался Матвеев. видео дня

Он добавил, что Киркоров тяжело ходил, однако у него "был дар самому излечиваться".

"Он был человеком с огромным сердцем. Он всех любил, и его любили", - отметил певец.

Журналисты поинтересовались у Матвеева, в каком состоянии Бедрос был в ноябре прошлого года.

"Он находился под наблюдением врачей. Но в нормальном состоянии был. Он любил присылать свои песни. Нас с ним связывает уже 20-летняя дружба", – поделился Матвеев.

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Как ранее писал Главред, 18 марта российский певец Филипп Киркоров, который поддерживает террористическое вторжение РФ в Украину, сообщил о смерти своего отца Бедроса Киркорова. "Я больше не ребенок. Сегодня, 18 марта 2025 года в 15:37, ушел из жизни мой папа - Народный Артист России Бедрос Киркоров, но из сердца ты не уйдешь никогда", - написал путинист.

Бедрос Киркоров скончался из-за остановки сердца. Об этом сообщила представитель Киркорова-младшего Екатерина Успенская.

21 марта в террористической России похоронили отца популярного российского певца Филиппа Киркорова Бедроса.

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Кто такой Бедрос Киркоров? Бедрос Киркоров — болгарский, советский и российский эстрадный певец, народный артист Российской Федерации (2012). Отец певца Филиппа Киркорова.

Бедрос Киркоров поддерживает террористическое вторжение РФ в Украину и исчитает, что российский диктатор Путин делает все возможное для своей страны.

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