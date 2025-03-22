Кратко:
- Бедрос Киркоров тяжело ходил
- Александра Матвеева и Бедроса Киркорова связывала 20-летняя дружба
Российский певец Александр Матвеев, которого в СМИ называют внебрачным сыном ныне покойного Бедроса Киркорова, рассказал о последней встрече с ним. Его слова приводят росСМИ.
"Узнал, вспомнил. Потом крепко за руку обнял, мы посмотрели с ним концертные записи. Мне показалось, что больше мы с ним не увидимся. Так и случилось", - признался Матвеев.видео дня
Он добавил, что Киркоров тяжело ходил, однако у него "был дар самому излечиваться".
"Он был человеком с огромным сердцем. Он всех любил, и его любили", - отметил певец.
Журналисты поинтересовались у Матвеева, в каком состоянии Бедрос был в ноябре прошлого года.
"Он находился под наблюдением врачей. Но в нормальном состоянии был. Он любил присылать свои песни. Нас с ним связывает уже 20-летняя дружба", – поделился Матвеев.
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Новости шоу-бизнеса:
Как ранее писал Главред, 18 марта российский певец Филипп Киркоров, который поддерживает террористическое вторжение РФ в Украину, сообщил о смерти своего отца Бедроса Киркорова. "Я больше не ребенок. Сегодня, 18 марта 2025 года в 15:37, ушел из жизни мой папа - Народный Артист России Бедрос Киркоров, но из сердца ты не уйдешь никогда", - написал путинист.
Бедрос Киркоров скончался из-за остановки сердца. Об этом сообщила представитель Киркорова-младшего Екатерина Успенская.
21 марта в террористической России похоронили отца популярного российского певца Филиппа Киркорова Бедроса.
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Кто такой Бедрос Киркоров?
Бедрос Киркоров — болгарский, советский и российский эстрадный певец, народный артист Российской Федерации (2012). Отец певца Филиппа Киркорова.
Бедрос Киркоров поддерживает террористическое вторжение РФ в Украину и исчитает, что российский диктатор Путин делает все возможное для своей страны.
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