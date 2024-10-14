"Узнал об измене и все закончилось": Melovin впервые раскрыл детали личной драмы

Три года назад украинский певец Melovin (настоящее имя - Константин Бочаров) завершил роман, который длился целых шесть лет. С тех пор про отношения артист говорит неохотно.
У Меловина даже есть дежурная "мантра", которой он комментирует свою личную жизнь - он свободен и открыт ко всему новому, есть поклонники и свидания, но пока не о чем рассказывать.
Примерно то же самое он рассказал в интервью, для Суспільне Рівне, однако сейчас Бочаров впервые признался, что стал жертвой чужой измены. Как можно понять со слов артиста, единожды он простил неверность партнеру, но затем оборвал отношения.
"Я был в отношениях почти два года, узнал об измене и все закончилось. Я не собираюсь запираться, хожу на свидания. Я был на свидании с девушками и парнями. Мне комфортно, классно, а как будет дальше – увидим, жизнь подскажет. Я хочу жить дальше. Если попался не сильно сознательный человек – это не моя проблема, значит, я должен быть в следующих отношениях еще более сознательным. ... Потому пока я проживаю такой этап и он мне тоже нравится. Классно, что я узнал это и перевернул страницу, второй раз не простил, хватило мозгов", - поделился артист.
Переживания на почве измены вылились в новые песни. Однако рана, нанесенная бывшей любовью оказалась так глубока, что некоторые треки Меловин не может исполнять до сих пор: "Мне тяжело даются некоторые песни на сцене, потому что я начинаю заново это проживать и у меня начинает повышаться сахар".
Кто такой Меловин?
MÉLOVIN (настоящее имя Константин Николаевич Бочаров; род. 11 апреля 1997, Одесса, Украина) — украинский певец, победитель шестого сезона украинского вокального шоу "X-Фактор", победитель второго сезона гипершоу "Маска". Представитель Украины на 63-м песенном конкурсе "Евровидение" в Португалии с песней "Under The Ladder", где занял в финале 17-е место. В июле 2021 года Меловин совершил каминг-аут как бисексуал на Atlas Weekend 2021, пишет Википедия.
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