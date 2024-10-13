Популярная певица вышла замуж и "засветила" своего избранника

Участница группы SESTRA и музыкального проекта Голос країни-12 Инесса Грицаенко разделила с поклонниками один из самых важных дней в своей жизни. В социальных сетях она сообщила, что вышла замуж.
Первые кадры со свадьбы артистка опубликовала в своем блоге в Instagram. Церемония прошла под Киевом в уютной семейной атмосфере.
Само бракосочетание состоялось под открытым небом. К алтарю, украшенному белыми цветами, невесту вел ее отец.
После обмена клятвами последовала вечеринка. К слову, Инесса впервые показала на фото, как выглядит ее муж - ранее она скрывала избранника.
Стоит отметить, что Грицаенко очень быстро организовала свадьбу - долгожданное предложение руки и сердца она получила от возлюбленного лишь в сентябре 2024 года. Тогда певица отметила, что жених "пришел и изменил всю ее жизнь".
Что такое Голос країни?
Голос країни - украинское песенное талант-шоу, которое выходит на 1+1 с 2011 года. Является адаптацией нидерландского формата The Voice. Вокалисты при помощи звездных тренеров соревнуются в нескольких этапах за званием "голоса страны" и контракт со студией звукозаписи. Всего вышло 13 сезонов "Голоса", два из которых - во время полномасштабной войны (13 - полностью; съемки 12-го были прерваны из-за начала вторжения рф, и продолжены в октябре 2022).
Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:
Ранее стало известно, что главный герой 6 сезона романтического реалити-шоу "Холостяк" Иракли Макацария во второй раз станет отцом. В июне 2023 года у него появился первенец.
Также украинский ведущий и интервьюер Слава Демин признался в нежных чувствах к Злате Огневич. Прежде его звездной фавориткой была актриса Ксения Мишина, романтические отношения с которой у него не сложились.
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