Популярная певица вышла замуж и "засветила" своего избранника

Инесса Грицаенко поделилась трогательными кадрами со свадебной церемонии.

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Инесса Грицаенко из группы SESTRA вышла замуж - первые фото со свадьбы / коллаж: Главред, фото: instagram.com/inessa_hrytsaienko_

Участница группы SESTRA и музыкального проекта Голос країни-12 Инесса Грицаенко разделила с поклонниками один из самых важных дней в своей жизни. В социальных сетях она сообщила, что вышла замуж.

Первые кадры со свадьбы артистка опубликовала в своем блоге в Instagram. Церемония прошла под Киевом в уютной семейной атмосфере.

Само бракосочетание состоялось под открытым небом. К алтарю, украшенному белыми цветами, невесту вел ее отец.

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После обмена клятвами последовала вечеринка. К слову, Инесса впервые показала на фото, как выглядит ее муж - ранее она скрывала избранника.

Стоит отметить, что Грицаенко очень быстро организовала свадьбу - долгожданное предложение руки и сердца она получила от возлюбленного лишь в сентябре 2024 года. Тогда певица отметила, что жених "пришел и изменил всю ее жизнь".

Инесса Грицаенко из группы SESTRA вышла замуж - первые фото со свадьбы / коллаж: Главред, фото: instagram.com/inessa_hrytsaienko_

Инесса Грицаенко из группы SESTRA вышла замуж - первые фото со свадьбы / коллаж: Главред, фото: instagram.com/inessa_hrytsaienko_

Что такое Голос країни? Голос країни - украинское песенное талант-шоу, которое выходит на 1+1 с 2011 года. Является адаптацией нидерландского формата The Voice. Вокалисты при помощи звездных тренеров соревнуются в нескольких этапах за званием "голоса страны" и контракт со студией звукозаписи. Всего вышло 13 сезонов "Голоса", два из которых - во время полномасштабной войны (13 - полностью; съемки 12-го были прерваны из-за начала вторжения рф, и продолжены в октябре 2022).

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