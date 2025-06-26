"Уже в школу идет": Леся Никитюк показала новое фото с сыном

Вкратце:
- Леся Никитюк опубликовала смешную шутку про рождение сына
- Звездная мама также показала новое фото с малышом и женихом
Украинская ведущая, модель и актриса Леся Никитюк скрывала от общественности не только свою беременность, но и появление на свет первенца. Официальное подтверждение ее положения, в котором звезду подозревали еще с января, появилось 16-го июня. Двадцатого Никитюк опубликовала фото из роддома, и рассекретила пол младенца.
Как выяснилось позже сына от украинского военного Дмитрия Бабчука Леся родила еще 15 июня. Мастерство ведущей и ее избранника держать в тайне такие грандиозные новости породило множество шуток.
Одну из них, свою любимую, Леся Никитюк опубликовала в своем блоге в Instagram. Это был комментарий к новости о рождении сына - украинский ведущий и блогер Влад Рудницкий написал: "Завтра (будет) фотка, где малой уже в школу идет". Молодая мама отметила, что смеялась с этого до слез, и показала новое фото с выписки из роддома - его ранее она еще не публиковала.
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Кто такая Леся Никитюк?
Леся Ивановна Никитюк - украинская телеведущая, журналистка, актриса, блогер. Бывшая ведущая телепередачи Орел и Решка. После полномасштабного нападения России на Украину Леся Никитюк начала выпускать на Youtube пародийные песни ("Села птица", "Песня о крейсере "Москва", а также - вместе со Степаном Гигой - "Этот сон"), сообщает Википедия.
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