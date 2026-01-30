"Уже не просто группа судей": объявлен состав жюри Нацтбора на Евровидение-2026

Креативный продюсер Нацотбора-2026 Герман Ненов объяснил, чем обусловлено изменение состава жюри.

Объявлен состав жюри Нацтбора на "Евровидение-2026" / коллаж: Главред, фото: suspilne.media

Существенно изменене подход к формированию жюри

Каждый член жюри представляет отдельный вектор оценки участника Нацтбора

Общественное вещание объявило состав жюри Национального отбора на "Евровидение-2026". Ими стали победительница "Евровидения-2004" Руслана, певица Злата Огневич, композитор Евгений Филатов, генеральный продюсер медиахолдинга "ТАВР Медиа" Виталий Дроздов, а также режиссер и хореограф-постановщик Константин Томильченко. Об этом сообщает Суспільне.

"В этом году мы существенно изменили подход к формированию жюри. Их количество будет увеличено до пяти, и теперь это уже не просто группа судей, которые ставят общую оценку. Это экспертная панель", - сказал Ненов.

По его словам, каждый член жюри представляет отдельный вектор, являющийся составляющей успешного выступления на Евровидении.

"Саундпродюсер и композитор Евгений Филатов будет оценивать конкурсную песню, ее структуру и общий потенциал. Злата Огневич будет оценивать вокальную составляющую выступлений: технику, стабильность и уверенность во время живого исполнения. Константин Томильченко будет оценивать потенциал конкурсной песни и артиста для выступления на большой сцене. Руслана будет оценивать харизму, уникальность и потенциал к победе на конкурсе. Пятый член жюри – медиаэксперт, генеральный продюсер одного из крупнейших медиахолдингов Украины Виталий Дроздов – будет оценивать потенциал песни и артиста к медийному резонансу", - добавил он.

Руслана, в свою очередь, отметила, на что лично она будет обращать внимание во время отбора.

"Я хочу услышать песню, которая сделает революцию в музыке с помощью украинских элементов. Хочется увидеть артиста, который на большой сцене покажет, что у нас достаточно драйва, чтобы победить", - сказала Руслана.

Объявлен состав жюри Нацтбора на "Евровидение-2026" / Фото: t.me/suspilne_eurovision_ukraine

Евровидение-2026 - главное

Национальный отбор-2026 определит, кто представит Украину на грядущем Евровидении в Вене в мае. Среди десяти финалистов конкурса оказались Jerry Heil, Khayat, Laud, LELÉKA, Molodi, Monokate, Mr. Vel, The Elliens, Valeriya Force, ЩукаРиба. Победителя, который поедет на Евровидение-2026 еврофаны и авторитетное жюри выберет 7 февраля.

Отметим, как сообщал Главред, ранее стал известен порядок выступлений финалистов Нацотбора на Евровидение 2026.

Евровидение-2026 Евровидение-2026 - 70-ый ежегодный международный музыкальный конкурс. Он состоится весной 2026 года в Австрии в связи с победой австрийского певца JJ с песней "Wasted Love" на соревновании в 2025-ом.

