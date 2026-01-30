Битва трех див: прогноз на победителя Нацотбора на Евровидение-2026

В финале Национального отбора будет очень горячо.

Нацотбор на Евровидение-2026 итоги - кто победит на Нацотборе-2026 / коллаж: Главред, фото: instagram.com/suspilne.eurovision, t.me/suspilne_eurovision_ukraine

Национальный отбор на Евровидение-2026 состоится 7 февраля

Еврофаны делают свои прогнозы на победителя

Чуть больше недели осталось до момента, как станет известным имя артиста (или артистов), который представит нашу страну на Евровидении в 2026 году. 7 февраля из 10 финалистов (Jerry Heil, Khayat, Laud, LELÉKA, Molodi, Monokate, Mr. Vel, The Elliens, Valeriya Force, ЩукаРиба) авторитетное жюри и зрители Национального отбора определят победителя.

Финал Нацотбора-2026 будет непростым, и еврофаны со всего мира пытаются предугадать, кто же поедет в мае в Вену, и будет бороться за хрустальный микрофон. По предварительным прогнозам победу пророчат Jerry Heil с песней "Catharticus" - ее шансы оценивают в 46 процентов.

На втором месте со значительным отрывом оказалась LELÉKA с треком "Ridnym" - 19%. Замыкает тройку лидеров Monokate "ТYТ" - 16%. В топ-5 также входят KHAYAT ("Герци") и Molodi ("legends").

Нацотбор на Евровидение-2026 итоги - кто победит на Нацотборе-2026 / фото: eurovisionworld.com

Евровидение 2026 / инфографика: Главред

Евровидение-2026 Евровидение-2026 - 70-ый ежегодный международный музыкальный конкурс. Он состоится весной 2026 года в Австрии в связи с победой австрийского певца JJ с песней "Wasted Love" на соревновании в 2025-ом.

