Битва трех див: прогноз на победителя Нацотбора на Евровидение-2026

Вкратце:
- Национальный отбор на Евровидение-2026 состоится 7 февраля
- Еврофаны делают свои прогнозы на победителя
Чуть больше недели осталось до момента, как станет известным имя артиста (или артистов), который представит нашу страну на Евровидении в 2026 году. 7 февраля из 10 финалистов (Jerry Heil, Khayat, Laud, LELÉKA, Molodi, Monokate, Mr. Vel, The Elliens, Valeriya Force, ЩукаРиба) авторитетное жюри и зрители Национального отбора определят победителя.
Финал Нацотбора-2026 будет непростым, и еврофаны со всего мира пытаются предугадать, кто же поедет в мае в Вену, и будет бороться за хрустальный микрофон. По предварительным прогнозам победу пророчат Jerry Heil с песней "Catharticus" - ее шансы оценивают в 46 процентов.
На втором месте со значительным отрывом оказалась LELÉKA с треком "Ridnym" - 19%. Замыкает тройку лидеров Monokate "ТYТ" - 16%. В топ-5 также входят KHAYAT ("Герци") и Molodi ("legends").
Евровидение-2026
Евровидение-2026 - 70-ый ежегодный международный музыкальный конкурс. Он состоится весной 2026 года в Австрии в связи с победой австрийского певца JJ с песней "Wasted Love" на соревновании в 2025-ом.
