"Очень больно": Андре Тан показал свой сгоревший в Херсоне магазин после "прилета"

Виталий Кирсанов
28 января 2026, 21:28
Еще в начале полномасштабной войны, когда Херсон оккупировали россияне, то захватчики полностью разграбили магазин.
Андре Тан сообщил, что заведение пострадало от вражеского "прилета"
Андре Тан сообщил, что заведение пострадало от вражеского "прилета" / коллаж: Главред, фото: instagram.com/andre_tan_official

Кратко:

  • Утром 28 января оккупанты уничтожили магазин
  • Андре Тан сообщил, что заведение пострадало от вражеского "прилета"

Известный украинский дизайнер Андре Тан сообщил о вражеском "прилете" по его магазину в Херсоне. Об этом знаменитость рассказал в своем Instagram.

Еще в начале полномасштабной войны, когда Херсон оккупировали россияне, то захватчики полностью разграбили магазин. Как говорит дизайнер, заведение было закрыто и ждало своего времени, чтобы снова открыть двери для клиентов. Однако утром 28 января оккупанты полностью уничтожили магазин.

видео дня

Андре Тан сообщил, что заведение пострадало от вражеского "прилета". Магазин в результате этого сожжен дотла. Дизайнер уже показал соответствующие кадры.

"Очень больно, потому что это никогда не было просто бизнесом, это всегда было о людях. О тех, для кого мы создавали красоту, смыслы, вдохновение. О команде, которая день за днем вкладывала в это дело свою душу. Но у меня есть понимание - они не заберут главного! Не заберут талант. Не заберут силу. Не заберут наши города! Мы не позволим!" - прокомментировал дизайнер.

'Очень больно': Андре Тан показал свой сгоревший в Херсоне магазин после 'прилета'
Фото: instagram.com/andre_tan_official

О персоне: Андре Тан

Андре Тан — украинский модельер. Настоящее имя Андрей Николаевич Тищенко. Тан — аббревиатура фамилии, имени и отчества.

Родился в Харьковской области. Окончил Харьковский колледж текстиля и дизайна, а также Киевский национальный университет технологий и дизайна. Позже прошёл обучение на фабрике Hugo Boss в Германии и в St.Martins college of Art в Британии, пишет Википедия.

Благодаря своей деятельности Андре Тан был занесён в Книгу рекордов Украины как самый молодой дизайнер страны.

В феврале 2018 стал первым дизайнером в Украине, который создал коллекцию одежды для девушек размера Plus-Size.

Женат на Алине Харечко. Есть дочь София.

