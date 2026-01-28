"После консультации с ангелами": известный украинский ведущий женился в США

Свадебные фото 37-летний мужчина опубликовал на днях в своем Instagram.

Богдан Юсипчук женился / Фото: instagram.com/iusypchuk_bogdan

Кратко:

Роспись состоялась еще 11 января

Пара находится в отношениях более четырех лет

Украинский актер, ведущий, обладатель титулов "Мистер Украина- 2014" и "Mister Sea World-2018" Богдан Юсипчук женился.

Свадебные фото 37-летний мужчина опубликовал на днях в своем Instagram и рассказал, что роспись состоялась еще 11 января.

"11 января, в 11:11 утра мы с моей тогда еще невестой Вероникой расписались в прекрасном городе, в котором был снят прекрасный сериал - Санта Барбара, в отеле Ritz-Carlton Bacara, где проводят встречи голливудские звезды, а крупные киностудии устраивают съемки. Время и день, после консультации с ангелами, астрологами и специалистами по лунному календарю, выбрала моя жена, и я не сильно спорил", - написал Богдан.

Юсипчук подчеркнул, что теперь у него другие мечты в жизни и он очень счастлив. К слову, жених выбрал для свадьбы черный костюм и белую рубашку, а его избранница надела короткое белое платье и дополнила свой образ укороченной фатой и букетом. Пара находится в отношениях более четырех лет.

О персоне: Богдан Юсипчук Богдан Юсипчук - украинский актер, телеведущий и обладатель титула "Mister Sea World 2018". Получил широкую известность как судья проекта "Модель XL" и ведущий программы "ЖВЛ" ("Життя відомих людей") на телеканале 1+1. В настоящее время живет и работает в Лос-Анджелесе, развивая актерскую карьеру в США. Ранее снимался в проекте Netflix вместе с Жан-Клодом Ван Даммом. Юсипчук снимался в фильмах "Одного разу під Полтавою", "Тіні забутих предків". В начале полномасштабной войны он активно занимался волонтерской деятельностью и собирал средства для ВСУ.

