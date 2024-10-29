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- Запроданка Лорак старается сохранить дружеские отношения с дочерью
- София начала скрывать правду от матери
Предательница Украины Ани Лорак пожаловалась на поведение своей 13-летней дочери Софии от украинского бизнесмена турецкого происхождения Мурата Налчаджиоглу. Отметим, бизнесмен, в отличии от бывшей жены, поддерживает Украину в войне с террористической Россией, продолжает жить в Киеве и развивать свое дело.
В интервью для "MУЗLOFT" запроданка заявила, что старается сохранить хорошие отношения с дочерью, но ей это не всегда удается, ведь девочка все чаще проявляет свой характер.
Также предательница старается не конфликтовать с Софией, а больше разговаривает с ней, но есть вещи, с которыми она не может смириться. Особенно расстраивает Лорак, когда дочь что-то от нее скрывает.
"Мы много разговариваем, потому что я считаю, что в подростковый период важно быть другом ребенку... Уже не получается давить взрослостью, нужен диалог... Я объясняла ей, что для девочки лучшей подругой всегда будет мама. Которая никогда не уйдет, не предаст, всегда придет на помощь. Это целая вселенная...", — отметила предательница.
Кто такая Ани Лорак?
Ани Лорак – народная артистка Украины, которая с началом полномасштабного вторжения России в Украину, встала на сторону России и продолжает строить там свою карьеру, поясняя свою позицию "вне политики". Лорак воспитывает дочь от турецкого гражданина, а также встречается с инструктором йоги.
Ани Лорак - последние новости по теме
Напомним, как сообщал Главред, ранее предательница Лорак замахнулась на легендарный хит Уитни Хьюстон I Will always love you. Певица, которая отчаянно пытается спасти свою карьеру в террористической России, пришла на шоу к актеру Станиславу Ярушину, который прославился благодаря роли Антона сериала "Универ".
А также стало известно, что Ани Лорак прервала траур по своему отцу ради вечеринки. Певица без намека на скорбь заявилась на День рождения певца-путиниста Филиппа Киркорова.
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