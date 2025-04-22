Уже давно бабушка: Катя Осадчая раскрыла личный секрет

Вкратце:
- У Кати Осадчей трое сыновей
- Звезда рассказала, как умудрилась без внуков стать бабушкой
Украинская ведущая, модель и общественная деятельница Катя Осадчая - мама троих сыновей. Ранее она призналась, что хотела бы завести еще и дочь, но не уверена, что этот план осуществится. Меж тем 41-летняя звезда намекнула, что уже морально готовится к внукам, в чем ей, вероятно, удастся реализовать свою мечту понянчить девочку.
Впрочем, в своем блоге в Instagram Осадчая впервые рассказала, что "бабушка" она уже очень давно: обсуждая свои детские прозвища, ведущая раскрыла любопытный факт о себе.
"Как меня в детстве называли? Об этом знает, наверное, три человека в мире. Меня называли "бабушка". Потому что я была маленькая, мне было 14 лет, я пошла в модельную школу, и я была там маленькая и как бы всезнающая. Поэтому, когда я начинала умничать, мне говорили: "Бабушка, не умничай!" Вот так! Бабушка", - со смехом рассказала знаменитость.
Катя Осадчая впервые стала мамой в 2002 году - тогда от первого мужа, бизнесмена и нардепа Олега Полищука, она родила сына Илью. Иван (2017) и Данил (2021) родились во втором браке ведущей с ее коллегой Юрием Горбуновым.
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Кто такая Катя Осадчая
Екатерина Осадчая — украинская журналистка, телеведущая и модель. Наиболее известна, как ведущая программы "Светская жизнь" на телеканале "1+1". В школьные годы (с 13 до 18 лет) работала в модельном бизнесе в Западной Европе, в 18 лет вернулась на территорию Украины.
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