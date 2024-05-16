Уйдет из семьи: предательница Регина может покинуть путиниста Топалова

Предательница Регина Тодоренко сказала мужу, что уйдет из семьи, если у их будет еще один ребенок.

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Регина Тодоренко поставила условие мужу / коллаж: Главред, фото: t.me/todorenkoregina

Муж предательницы Украины Регины Тодоренко, которая родом из Одессы, но живет и работает в стране-террористе России, певец-путинист Влад Топалов признался, что мечтает о третьем ребенке. Пара уже воспитывает двух сыновей.

В интервью для росСМИ Топалов рассказал, что жена не разделяет его мечты о еще одном ребенке, ведь очень занята карьерой, чтобы заработать кровавые русские рубли.

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"Хотим ли еще деток? Очень хочу. Если честно, я с удовольствием хочу еще третьего пацана, потому что я уже знаю эту энергию. Региша сказала, что, возможно, от нас уйдет, если будет третий", — пожаловался путинист.

Также артист отметил, что хочет еще сына, а не дочь, чтобы у предательницы Тодоренко была защита.

"Я понимаю, что это очень большая опора маме в случае моей скоропостижной или не очень смерти когда-нибудь. У нее такие рыцари будут рядом, у нее есть опора", — заявил Топалов.

Кто такая Регина Тодоренко? Регина Тодоренко - ведущая, актриса, певица украинского происхождения. Бывшая участница группы Real O. Получила известность благодаря тревел-шоу "Орел и решка". Живет и строит карьеру в РФ даже после начала полномасштабной войны. В связи с этим с сентября 2022 находится под санкциями Украины.

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Отметим, недавно на своей странице в Instagram Регина Тодоренко опубликовала снимок, на котором показала шпагат, сидя в кресле во время нанесения грима, и держит правой рукой закинутую за голову левую ногу.

А также Андрей Бедняков прокомментировал желание Тодоренко со временем вернуться в Одессу. Ведущий предположил, что Регина поддерживает намерение страны-агрессора захватить крупные украинские города, и таким образом рассчитывает оказаться на малой родине.

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