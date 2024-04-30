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12 проколов на лице: предательница Тодоренко показала экстремальный пирсинг

Анна Подгорная
30 апреля 2024, 19:02
Регина Тодоренко зашла слишком далеко в своем желании обратить на себя внимание.
Регина Тодоренко
Регина Тодоренко пирсинг - как изменилась Регина Тодоренко / коллаж: Главред, фото: t.me/todorenkoregina

Регина Тодоренко считает себя талантливым мастером перевоплощений. Она соглашается на роли во второсортных российских фильмах, в на телевидении в стране-оккупанте на нее надевают самые нелепые наряды.

Желание быть "не такой, как все" и отсутствие выдающихся талантов привели Тодоренко к тому, что для одного из шоу она покрыла все лицо и уши пирсингом. Довольная результатом, она показал снимки в новом образе в Instagram.

На лице Регины можно насчитать целых 12 украшений. Они, вероятней всего, бутафорские, но ведущая все равно выглядит в этом образе жутковато.

видео дня

Эпатаж ради эпатажа не оценили и подписчики Регины Тодоренко - они хоть и читают ее опусы каждый день, но это на их взгляд уже перебор: "Если это правда, спаси и сохрани!", "Клоун", "Не сходи с ума, сними железо", "Бррр... Безвкусица", "Палата номер шесть".

Регина Тодоренко
Регина Тодоренко пирсинг - как изменилась Регина Тодоренко / instagram.com/reginatodorenko

Кто такая Регина Тодоренко?

Регина Тодоренко - ведущая, актриса, певица украинского происхождения. Бывшая участница группы Real O. Получила известность благодаря тревел-шоу "Орел и решка". Живет и строит карьеру в РФ даже после начала полномасштабной войны. В связи с этим с сентября 2022 находится под санкциями Украины.

Регина Тодоренко - последние новости:

Ране Регина Тодоренко в розовой шубе показала пьяное фото. Ведущая, которая вышла замуж за бывшего наркомана Топалова, и сама, похоже, не против гульнуть.

Также стало известно, что украинская предательница получила российский паспорт. Таким образом Тодоренко официально подтвердила свою поддержку войны в Украине.

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