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Утро, чипсы, пиво: дочь путиниста Эрнста опозорилась в сети

Алена Кюпели
21 августа 2024, 12:26
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София Эрнст, как и многие россияне, любят спиртное в любое время дня.
Софья Эрнст любит пиво с самого утра
Софья Эрнст любит пиво с самого утра / Коллаж Главред, фото Звездная пыль, Pixabay

Дочь главного российского пропагандиста и хозяина рупора террористического Кремля - Первого канала Константина Эрнста Софья, опозорилась в сети.

Как пишет российский пропагандистский телеграмм-канал "Звездная пыль", дочь знаменитого продюсера на завтрак предпочитает пиво и чипсы.

"Софья Эрнст начинает утро по-пацански. Пивас + чипсы. Вдалеке тихо наигрывает Круга пианист. Ксения Собчак уже вставила в комментариях свои пять копеек. Наш пострел везде поспел", - написал канал.

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Российские женщины живут свою обычную жизнь
Российские женщины живут свою обычную жизнь / Скриншот Звездная пыль

Сама женщина также сделала откровенное признание в любви к пенному напитку. Она в частности поведала, что если бы она была напитком, то была бы пивом.

К слову, к ней в комментарии пришла российская пропагандистка Ксения Собчак. Которая "закинула" идею стать не просто пивом, а пивом "Балтика". Дешево и сердито, как говорится.

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Напомним, ранее дочь путиниста и генерального директора главной пропагандистской машины - Первого канала Константина Эрнста Александра, сообщила о тяжелом заболевании.

Отметим, что другая дочь продюсера, 28-летняя Александра Эрнст работает фотографом и продюсером, и выглядит как интердевочка из 90-х. При этом она пропагандирует вечные российские "ценности" - водку "Столичную".

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