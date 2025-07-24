Усику назначили новый бой: кто соперник непобедимого украинца

Если Усик откажется от проведения боя, он автоматически потеряет титул чемпиона WBO.

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Усик узнал имя нового соперника / Коллаж: Главред, фото: instagram.com/usykaa, instagram.com/joeboxerparker

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Александр Усик должен провести бой против временного чемпиона WBO Джозефа Паркера

Если Усик откажется, то потеряет титул WBO и статус абсолютного чемпиона мира

У сторон есть 30 дней на переговоры

Абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик должен провести свой следующий бой против временного чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) новозеландца Джозефа Паркера. Об этом сообщил президент WBO Густаво Оливьери в соцсети X.

Оливьери добавил, что организация придерживается политики "один чемпион в супертяжелом весе", ведь Паркер (36 побед, 3 поражения, 24 нокаута) сейчас владеет временным поясом WBO.

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Если Усик (24 победы, 0 поражений, 15 побед нокаутом) откажется от проведения боя, он автоматически потеряет титул чемпиона WBO, а также звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе, которое он получил после победы над британцем Даниэлем Дюбуа (22 победы, 3 поражения, 21 нокаут).

В то же время на официальном сайте WBO было обнародовано соответствующее решение о санкционировании поединка. Стороны имеют 30 дней для переговоров по организации боя.

Если договориться не удастся, будет проведен аукцион на право организации боя. Минимальная ставка составляет один миллион долларов.

Александр Усик / Инфографика: Главред

Бой Усик-Дюбуа - новости по теме

Напомним, 19 июля на стадионе "Уэмбли" в Лондоне состоялся исторический бой между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. Усик победил, отправив соперника сначала в нокдаун, а затем в нокаут.

Также бой-реванш Усика с Дюбуа стал самым прибыльным в их карьере, поскольку суммарный гонорар превысил 200 миллионов долларов. Усик получил 132 млн (65%), а Дюбуа - около 71 млн долларов.

Как сообщал Главред, обоих боксеров после поединка временно отстранили от боев по медицинским причинам.

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Об источнике: Всемирная боксерская организация (WBO) Всемирная боксерская организация (WBO) - это организация, которая санкционирует профессиональные боксерские поединки. Она признана Международным залом боксерской славы (IBHOF) как одна из четырех основных организаций, присуждающих мировые чемпионские титулы, наряду со Всемирной боксерской ассоциацией (WBA), Всемирным боксерским советом (WBC) и Международной боксерской федерацией (IBF). Штаб-квартира WBO расположена в Сан-Хуане, Пуэрто-Рико.

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