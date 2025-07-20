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"Даже в самые тяжелые моменты остаешься светом": как жена Усика поздравила боксера с победой

Анна Подгорная
20 июля 2025, 16:35
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Екатерина Усик трогательно обратилась к мужу после судьбоносного поединка.
Александр Усик, Екатерина Усик
Усик против Дюбуа - Екатерина Усик поздравила мужа с победой / коллаж: Главред, фото: instagram.com/usyk_kate1505

Кратко:

  • 20 июля Александр Усик одержал победу над Даниэлем Дюбуа
  • Жена чемпиона опубликовала фотографии с ним, и рассказала о своих чувствах

20 июля на лондонском стадионе "Уэмбли" состоялся боксерский поединок, который войдет в историю спорта - украинский боксер Александр Усик в пятом раунде победил британского спортсмена Даниэля Дюбуа, и отстоял свой титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

За боем Усик-Дюбуа, затаив дыхание, следила вся Украина. Главная фанатка Усика, его жена Екатерина, была рядом с ним; она была первой, кого захотел увидеть чемпион после своей сокрушительной победы.

видео дня

Сегодня Екатерина Усик опубликовала кадры с мужем, и трогательно поздравила его с триумфом в социальных сетях. "Мой чемпион. Мой герой. Моя гордость. Я видела, как ты шел к этой победе день за днем. Сколько труда, сколько силы, сколько веры ты вложил. Ты - настоящий воин. Ты - пример для наших детей, для Украины, для всего мира. Я благодарю Бога за тебя. Я благодарю тебя - за силу, за любовь, за то, что даже в самые тяжелые моменты остаешься светом. Мы с тобой всегда - и в молитвах, и в сердце, и в каждом бою. Горжусь тобой безгранично. Люблю тебя безгранично. С победой, любимый!" - написала она.

К поздравлениям Екатерины Усик присоединились в комментариях поклонники боксера.

Александр Усик
Усик против Дюбуа - Екатерина Усик поздравила мужа с победой / instagram.com/usyk_kate1505
Александр Усик
Усик против Дюбуа - Екатерина Усик поздравила мужа с победой / instagram.com/usyk_kate1505
Александр Усик
Усик против Дюбуа - Екатерина Усик поздравила мужа с победой / instagram.com/usyk_kate1505

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О персоне: Александр Усик

Александр Усик - непобежденный украинский боксер-профессионал, выступающий в первой тяжелой и тяжелой весовых категориях. Лучший боксер вне зависимости от весовой категории по версии журнала "The Ring" (2022-2023). Действующий чемпион мира в профессиональном боксе по версиям WBA, WBO, IBF, IBO (2021-н. в.) и The Ring (2022-н. в.) в тяжелом весе и абсолютный чемпион мира (2018-2019) в первом тяжелом весе, сообщает "Википедия".

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