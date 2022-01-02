Умерла режиссер легендарных мультфильмов "Лунтик" и "Смешарики"

Галина Воропай / "ВКонтакте"

В России в возрасте 49 лет умерла режиссер культовых детских мультфильмов Галина Воропай. Об этом сообщили в официальной группе кафедры режиссуры мультимедиа и анимации петербургского вуза, в котором она преподавала.

Сообщается, что Воропай ушла из жизни в ночь с 29 на 30 декабря. "Приносим соболезнования ее родным и близким! Галина Владимировна всегда останется в нашей памяти светлым и радостным человеком, который очень любил жизнь и кино!" — говорится в сообщении.

Причины смерти не называются.

Галина Воропай родилась 24 февраля 1972 года в Ленинграде. Была режиссером мультисериалов "Лунтик" и "Барбоскины", а также работала над новым сезоном "Смешариков". Кроме того, она трудилась в легендарной петербургской анимационной студии "Мельница", которая создавала мультфильмы "Алеша Попович и Тугарин Змей", "Иван Царевич и Серый Волк – 2", "Три богатыря – ход конем", "Иван Царевич и Серый Волк – 3", а также "Лунтик и его друзья".

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Напомним, ранее известный голливудский режиссер Жан-Марк Валле скончался в своем доме в городе Квебек (Канада) в возрасте 58 лет.

Больше всего Валле был известен драматическим фильмом "Далласский клуб покупателей" 2013 года. Кино было номинировано на "Оскар", а исполнители главных ролей, актеры Мэттью Макконахи и Джаред Лето, награду эту получили.

Жан-Марк Валле также известен работой в качестве режиссера над первым сезоном сериала "Большая маленькая ложь" (2017), а также мини-сериалом "Острые предметы" (2018) для канала НВО по одноименному роману Джиллиан Флинн.